迎戰LV、MK名牌 印度精品業打造買得起的奢華(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Sinha說，「過去十年，年輕一代對身為印度人更感驕傲，有更多自信、相信經濟的發展與走向、更多可支配收入，這些因素都是一個品牌能有正向發展的原因。」

前情提要：迎戰LV、MK名牌 印度精品業打造買得起的奢華(上)

這法則也適用到時尚業，本土品牌如Nicobar、The Olio Stories、Jodi藉由重新定義印度風格，都能找到自己的忠實顧客，從全球大品牌尋找靈感、融入在地棉布和khadi織品，以創造非傳統式樣和設計。

由於這些新時代設計的價格介於1,500至9,000盧比，慢慢能在年輕的新世代消費者之間立足中心點，這些消費者富有活力，往往強調自身風格以能凸顯自我。

Nicobar的品牌與行銷總監Nirmal Kaur說，「我們覺得現在是成立新品牌的最佳時機，能夠展現並慶祝印度新的一面」，表示印度現在有一群更好奇、更具實驗精神的消費者。

Kaur說，「從快速與強迫購買的型態，轉變到更貼心的需求，消費者有自己的原則，寧可路過大型商店，也不願錯過小巧獨立的零售業」，「因為他們是更關心咖啡與衣服從何而來的消費者。」

然而，儘管存在一群有自覺意識的消費者，本土精品業的品牌數量相較於外國品牌，仍只是一小部份。

每個人都愛Michael Kors

根據產業諮詢機構Technopak的副董事長Ankur Bisen，在眾多國際名牌中，Michael Kors、Diesel、Charles & Keith分佔了印度的可負擔精品業市場，對有品牌嗜好的消費者，購買這些名牌提供了一種負擔得起的投資身分管道。

Michael Kors自2013年進軍印度，先後已在印度開了4家店，未來更有繼續展店的計畫，因其繽紛的包包與配件頗受歡迎，在印度屬於蓬勃發展的品牌企業，印度消費者每趟購物大約都會花費2至3萬盧比的價格。

除了Michael Kors，配件名牌Kate Spade今年初也在印度新德里開設兩家新店面。

但整體而言，這個產業的最大問題還是來自於缺乏有品質的零售環境，Bisen解釋精品零售業家數為何還未趕上增長的市場需求，「為何市場仍無法開展最大潛力，主要因素是供應鏈和房地產業的結構性問題」，因為全國目前仍只有少數較高檔的購物中心，能提供消費者好的購物經驗。

印度本土品牌仍在持續努力中，他們致力於做些不一樣的事、走出自己的路，除了透過網站販售商品，Cord、Nappa Dori和Nicobar等品牌也陸續在大城市設立概念店，借鏡國外品牌的例子，這些本土品牌在消費者購物之餘，安排了咖啡、時尚雜誌甚至照相棚帶給消費者更多體驗。

對Bisen來說，這些品牌的崛起代表了印度消費者的蓬勃生命力，也代表著巨大商機，雖然達到外國品牌的規模仍有很長一段路要走，但對這些本土企業來說，他們的存在和成功，標誌著他們正走在正確道路上。

Nappa Dori的Sinha說，「像我這樣的品牌，在十年前根本不可能存在，因為沒有市場」，但現在，情況變得很不一樣。