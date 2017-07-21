迎戰LV、MK名牌 印度精品業打造買得起的奢華(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美媒Quartz報導，過去幾年，全球知名品牌Michael Kors、Calvin Klein、Kate Spade都開始在印度大城市設點，提供有眼光的消費者一些負擔得起的奢華精品。

根據全球消費者市場策略調查歐睿訊息諮詢公司(Euromonitor International)2016年6月報告，可以看見印度零售業市場逐漸成長，估計將創造2億美元的消費額，並以每年40%的幅度成長。

而可負擔精品僅占全印度奢侈品市場的一小部份，2016年奢侈品市場的總值高達34億美元，其中，可負擔精品已超越其他產業的成長幅度，但分食這塊大餅的絕不是只有外國企業。

極簡風與印度元素 本土品牌來勢洶洶

可負擔精品產業中，多家印度本土企業開始運用「東西融合」的敏銳度尋找適合的通路行銷，結合優秀設計與極簡印象派風格，摻雜印度元素與手工藝品，設計師提供了消費者更多的在地選擇，也以消費者能夠負擔的價格販售車工精巧的服飾與配件。

Cord是一家新德里起家的皮革品牌，創辦人Pranav Guglani和Neha Singh以迎合有潛力的消費者為主要目標，自2015年起，德里珀爾時尚學院(Pearl Academy)的畢業生就已開始製作出極簡風格的包包和配件，搭配經典風格和當代造型，消費者不需擔心產品會與坊間高價精品「撞包」。

Guglani對Quartz說道，「我感覺精品市場中存在隔閡，中間需要有品質好、但價格低於1萬盧比(約台幣4,730元)的商品填補空隙」，「我們設定的價格對皮革包來說是很適中的，如果你付了5千到7千盧比，我會認為這是很好的價錢。」

消費者看來也是接受的，Cord的早期作品「半圓形包」用棕褐色皮革與多種花樣設計而成，至今仍是Cord品牌最暢銷的產品，價錢落在7,500盧比(約台幣3,547元)，Guglani說有陣子公司每天售出4至5個這樣風格的設計品。

在地全球化：創造屬於印度的國際級精品

今(2017)年5月，Cord在新德里開了店面，至今維持著每天3萬至3萬5盧比的營業額，這樣的成功應證了Guglani的信仰：Cord懷舊鄉愁但又前衛的設計呼應了經常奔波遊走的印度消費者，他們也許早已在西方大城市如紐約或柏林看到類似設計，而唯有融合家鄉感才能讓消費者買單。

Guglani很自豪的說，「我們以身為印度人為傲，但我們的設計很國際化」，而這樣的好成績也反映了印度消費者正追求的，無論他們住在孟買、德里、邦加羅爾或清奈。

另一間發跡於新德里的Nappa Dori品牌，看到的則是印度消費者對色彩豐富皮革與柔和色彩商品的狂熱，創辦人Gautam Sinha說，40%的品牌消費者是當地人，這情況較早期大幅成長。

儘管Nappa Dori的皮革包要價8千至1萬3盧比，比Cord的產品要高出許多，但仍與國外名牌LV或Hermès的價格要低，使Nappa Dori成為印度消費者追求上等設計作品而趨之若鶩的選擇之一。

Sinha說，「過去十年，年輕一代對身為印度人更感驕傲，有更多自信、相信經濟的發展與走向、更多可支配收入，這些因素都是一個品牌能有正向發展的原因。」

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