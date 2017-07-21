2017台灣美食展　大溪威斯汀食、宿、玩全面升級

桃園-2017年7月- 迎接年度美食盛會，7月21日至24日大溪威斯汀將於世貿一館(攤位D226)推出多項超值美食及住宿優惠，人氣首推「樂活假期一泊二食券」，平日雙人入住全新豪華客房，擁享天夢之床酣然好夢，以及知味西餐廳翌日豐盛自助早、晚餐、客房免費Mini Bar、高鐵桃園站定點定時免費接駁、晚間Happy Hour免費暢飲、Heavenly SPA限定療程兩人同行一人免費，在峇里島風格池畔盡享全台首間國際級度假酒店絕美假期魅力！同一時間，大溪威斯汀加碼推出詢問度破表，專為粉領族量身打造的「粉紅閨蜜派對一泊三食券 」，館內獨家引進西班牙第一品牌Lolea水果酒，訂房即贈限量Lolea水果酒一瓶（750ml），還能品嘗五星甜點主廚魏旬輝(Mark Wei) 精心設計的閨蜜主題雙人下午茶、大啖名廚江振誠獨家設計的6道式晚間套餐，結合當令在地食材，完美演繹色、香、味融揉的極致品味。閨蜜入住期間，還能體驗英國皇室指定Bamford SPA「幸福時光」45分鐘雙人療程，從容品味專屬閨蜜的假期優雅。

為結合今年「台灣繽紛食代」主題，大溪威斯汀中餐廳行政主廚邱有彬及飯店甜點主廚魏旬輝精心選用桃園大溪在地食材，推出驚豔饕家味蕾的超值優惠：全台首創-桃園大溪傳家宴及超人氣雙人英式下午茶，單筆消費達NT$35,000以上，就送豪華客房平日住宿券一張。