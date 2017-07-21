「新創意時代論壇」 創意影響力翻轉台灣產業

2017年宗教改革500週年的同時，也是《台灣人權宣言》40週年、啟蒙於德國包浩斯設計學校（Staatliches Bauhaus）的台灣現代設計教育60週年。

《動腦》創刊於1977年，40年來致力將「執行創意的創意」傳播給傳播人，並深信人人和最弱勢的人民，有權利要求最好的創意，為他們服務。因此，特別關心「生態、生活、生產、生命」，於7月25日（二）下午1點，在台北國際會議中心（TICC），舉辦「New Brain新創意時代論壇」，共同透過具體的創意，翻轉產業與社會，開啟台灣活力樂齡、海洋生態、社會創新的新視野。

人口老化是世界問題 看歐洲想台灣

來自德國「走出孤獨協會」創辦人許得夢（Dagmar Hirche），將以「我們如何走出孤獨」為題，德國公民如何走出孤獨、結伴追夢行？「走出孤獨協會」善用社交新媒體，推動活力樂齡計劃，重塑年長者的新形象，台灣社會能從中得到什麼？

循環經濟用途廣 如何用在翻轉產業？

近年各國積極討論循環經濟，其應用能落實在各種面向，以商業價值為目標的企業、以經濟生產為目的產業，也必須注入「再生」的思考。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）認為，循環經濟是一種創新商業模式，對企業而言，不只能節省成本，也能創造新商機。曾待過奧美廣告的他，將以「循環經濟 翻轉產業」為題，帶給社會各界多元的思考角度。

海洋國家 海洋是問題，也是機會！

另一位眾所期待的講師，來自鄰近的日本，位於大阪的近畿大學，是全球第一開發人工完全養殖黑鮪魚的學術單位，農學部水產學科教授澤田好史，長期致力研究人工養殖黑鮪魚技術，也透過文章、書籍，提醒大家海洋漁獲資源；此回論壇將以「黑鮪魚養殖大未來」為題，帶給台灣產業加值和海洋永續的新創意。

台灣產業翻轉大謀略

台灣場將以「翻轉產業大謀略」為主題，由台灣大學GMBA教授謝冠雄擔任主持，與三位專家進行鼎談，分別有：國際知名紅麴專家、前台灣菸酒公司總經理林讚峰、台北教育大學數位科技設計學系暨教育經營管理研究所教授莊淇銘、《祭壇文學》系列著作作者賴倍偉。

林讚峰任職於台菸酒期間，積極跨足食品和生技產業，擁有麻省理工學院生化工程博士學歷的他，將祖先留下的傳統「紅麴菌」，研發成具有保健功效的紅麴新產品。此次將以「傳統紅麴 造夢未來」為題，分享產業加值的關鍵。

莊淇銘曾出版《驚豔台灣》，對台灣特有種生物的觀察非常深入，他指出，台灣陸上的物種密度是全球平均的100倍、海上的物種密度是全球平均的400倍；論壇將以「台灣生態 驚豔全球」為題，帶大家看見產業轉型的原創性機會。

《聖經》起源不在台灣，但《祭壇文學》的發現地就在台灣。全球歷經啟蒙運動、科學理性、工業文明後，宗教改革滿500年的此刻，對你、對我、對台灣有什麼關係？《祭壇文學》系列著作作者賴倍偉，將以「祭壇文學 還原聖經」為題，見證西方文明基督教信仰，與祭壇文學的關聯，再次點亮原創的靈光。