希臘度假勝地發生芮氏規模6.7地震 數人喪生

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）芮氏規模6.7的大地震在今(21)日侵襲了希臘在亞得里亞海和地中海中間的知名度假勝地十二群島(Dodecanese Islands)，緊鄰土耳其海岸的柯斯島(Kos)因為處於震央附近，至少有兩人喪生，受傷的人數則破百。

柯斯島市長Giorgos Halkidios指出，許多傷患被壓在倒塌的建築物底下，大概有2到3名受傷者狀況十分嚴峻，仍在接受手術，除此之外，當地建於14世紀的古老堡壘因為地震受損，加上當地主要的碼頭狀況不佳，所有渡輪的服務都被迫中止，海上聯外交通暫時中斷。

柯斯島的歷史悠久，從14世紀開始，歷經了威尼斯、醫院騎士團、鄂圖曼土耳其、義大利統治，直到1947年才回到希臘手上，大部分的建築物都已經十分古老，這些在地震相關法規出現之前蓋好的建物完全不具抵抗大地震的能力，因此市區隨處可見出現裂縫的房舍、碎裂的玻璃，和遭到摧毀的店家。

地震的震源在地下10公里處，震央則在兩個知名的度假勝地中間，除了希臘的柯斯島在震央西方16.2公里處之外，震央也靠近土耳其夏天熱門景點博德魯姆(Bodrum)，約在其南方10.3公里處，因此也讓這個城市受到了影響。

在土耳其媒體的鏡頭下，可以看到受到驚嚇的當地居民和觀光客，博德魯姆市長Mehmet Kocadon告訴土耳其電視台NTV，該市並沒有受到什麼重大傷害，並沒有接到有人死亡的消息，只有一些人在恐慌中跳窗逃生摔傷，目前最大的問題僅止於市中心部分區域停電，一旦修復後應該沒有什麼太大的問題。

不過為了安全起見，博德魯姆的公立醫院還是將院內的人員疏散，可以看到醫生在醫院的花園內替患者進行診療。

民眾的恐慌其來有自，土耳其、希臘這一帶因為座落於斷層帶上，常常發生地震，近年來由於大地震有時造成死傷，在民眾心中烙下陰影。

今(2017)年六月，芮氏規模6.3的地震侵襲愛琴海北部的希臘第三大島列斯伏斯島(Lesbos)，並造成一名女性死亡，超過15人受傷；在此之前，1999年伊茲米特(Izmit)發生芮氏規模7的大地震，由於靠近地狹人稠的伊斯坦堡(Istanbul)地區，超過17,000人喪生。