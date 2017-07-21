〈時評〉719週年日該說些什麼？

7月17日行政院長林全召集相關部會首長，針對政府採購法、 遊說法、公職人員利益衝突迴避法等多項法案，進行修法的討論。最後的結論是說要加以鬆綁， 往興利重於防弊的方向走。對於這樣的修法方向，我個人是非常肯定的。但是民進黨過去這一年的執政期間，公務員真的是有在重視利益迴避嗎？我很懷疑。我們來看一下我參與其中的幾件案子，具體來討論一下 。

首先，7月15日宜蘭縣政府與台電公司佔股27%的子公司台汽電公司簽約， 正式啟動了宜蘭清水地熱的BOT案的工程。關於這個案子，我以前曾經有文章發表在《民報》上 (2016年12月20日) :「台電評審護航球員兼裁判 使台汽電成為清水BOT案得標者」指出，這個案子台汽電之所以可以得標，是因為 8位審查委員當中，有三位宜蘭縣政府的主管，兩位台電公司的高階員工，包括台電綜合研究所副所長楊金石及蘭陽水力發電廠王進龍廠長 。因此，這是標準的球員兼裁判的事情。這些公務員真的有利益迴避嗎？我個人是大大不以為然的。

我相信，不管哪一家民調公司，若將這個案子對全國來做抽樣的民調，絕大部分的人也不會認為這個評審結果是公正的。然而在 BOT案的主管機關財政部的訴願委員會，對於李長榮化工以及蘭陽地熱資源公司所提出對此BOT案的訴願，還沒做出裁決之前，宜蘭縣政府就急著在7月15日與台電子公司台汽電來簽約， 這適當嗎？在簽約的記者會相關新聞上面，我們看到台汽電公司承包20年，宜蘭縣政府可以得到的總回饋金是4,000萬元，也就是一年是200萬元。

​這比我們蘭陽地熱所提出的條件是總回饋金18,700萬元，實在是差太多了。我們蘭陽地熱公司所提出的條件，包括：蘭陽地熱公司承諾至少開發10MW，而台汽電最多只有4MW(原承諾3MW)。從時程上來看，蘭陽地熱公司2018年底之前至少1MW 運轉，2020年至少4MW運轉。而台汽電2020年最多1MW運轉，更不用說回饋金了，蘭陽地熱公司所提出的回饋金在10MW時，總共是1億8千7百萬元。

做到33MW時，20年的總回饋金是4億6千5百萬元。

蘭陽地熱公司所提出的條件比台汽電好太多了。那麼為什麼台汽電公司得標，這其中不是有鬼嗎？這鬼就是相關公務員不知利益迴避、球員兼裁判。

接著我們再看宜蘭的另外一個可快速開發，突破台灣地熱發電為零的地點，就是太平山下的鳩之澤溫泉。在去年的7月19日，當時的農委會曹啟鴻主委，在宜蘭縣林聰賢縣長以及我的陪同之下到鳩之澤溫泉。我在鳩之澤溫泉會館向曹啟鴻主委做了簡報。接著曹啟鴻主委以及林聰賢縣長，也到鳩之澤溫泉的仁澤2井去實地了解當地的狀況。在簡報中有提到，如果農委會林務局將這一個口井租給我們來使用，那麼在一個星期之內我就可以將這一口井的井水用來發電。發出來大約有100KW的電力，接著我們就可以併網，台灣馬上可以打破地熱發電為零的窘狀。

當時的羅東林管處林皓真處長反對並且表示，這樣會影響當地的溫泉會館SPA的營運。我回說，發電後的尾水還是可以當SPA溫泉水使用。林聰賢縣長現場也問，不然高教授你將機器賣給他們，讓他們來自己來營運這樣可以嗎？我在現場回答說可以。結果，林前處長說他們不會操作機器還是繼續反對。後來，曹主委裁示那就由林務局及蘭陽地熱共同開發。發出來的電林務局先來使用，剩餘的賣給台電。

接下來幾個月我們往這個方向努力。結果，即使「行政院綠能與減碳辦公室」的共同召集人張景深政委主持協調會，結論是蘭陽地熱公司先送地熱發電機組試驗性計畫到能源局。等能源局審查試驗性計畫核准以後，林務局再依森林法第8條予以租用仁澤二號井。結果，這些行政程序，從2016年7月19日跑到今天，正好過了一年。我原先以為一個星期時間就完成為台灣的地熱發電打破鴨蛋的這個「夢想」，到今天為止紋風未動。

在羅東林管處管了30年未使用的地熱資源，今天有某一個廠商來申請租用，指出說可以如此如此使用，使得台灣的地熱發電突破鴨蛋，再生能源能夠發展。羅東林管處前處長說如果同意此租用，這樣叫做圖利特定廠商，因未公開招標。2017年2月能源局的試驗性計畫核准公文，我們也附上直接向林務局提出租井的申請。

直到6月29日林務局羅東林管處才回文要能源局就電業法「再生能源已非公共事業」的修法結果，對本案影響再作解釋。申請了一年的案子一切再回到原點。羅東林管處真的是站著茅坑不拉屎的單位啊！這就是「防弊重於興利」的最佳案例，這是公務員保守心態及醬缸頭腦作祟所致。林前處長真的是林全院長

所提出來需要改革的一個樣板。

然而今天，我們面對的問題是，像這樣的情況要如何來解決。林聰賢縣長已榮升農委会主委，像仁澤案這種對宜蘭縣政、對英全政府推動綠能都非常有利的案子，要如何加速推動。我也想請教林全政府，民進黨執政已經過了一年了， 政府要推動的「綠能先行」政策喊的喧天價響、實際執行上卻是動彈不得，這不是證明我們現在的政府沒有執政魄力嗎？