富邦金創取得新北市新莊棒球場委外經營權最優申請人

富邦金控宣布，金控子公司富邦金控創投今(20)日取得新莊棒球場委外經營權最優申請人。富邦金控創投為富邦育樂之母公司，富邦育樂旗下擁有富邦悍將棒球隊，未來將積極深耕主場，實踐職業球隊屬地主義。富邦長期高度支持台灣體育發展，結合集團豐厚的資源與專業能力，將傾力打造新莊棒球場成為國際一流的棒球場，期盼帶給球迷更好的觀賽體驗、提升市民休閒育樂生活。

今日經新北市政府體育處新莊棒球場委外經營甄審會議審議後決議，富邦金創成為最優申請人，將取得未來10年經營權，明（2018）年1月1日起正式進駐新莊棒球場經營。

富邦育樂總經理暨富邦悍將隊領隊蔡承儒表示，富邦自去年11月成立富邦悍將棒球隊，在這段時間內的投入與決心，各界有目共睹。我們深深了解，富邦悍將隊需要一個主場，以期進一步實現理想，帶給球迷更豐富多元的觀賽經驗，同時我們更深切感受到球迷對於改造新莊棒球場的殷殷期盼，期望讓廣大大台北地區球迷能共同擁有一個指標性的棒球場。

他指出，未來富邦將致力改善新莊棒球場，一方面提升球場空間環境與優化球迷體驗，包括觀眾席、廁所、商店都將進行改善，另一方面，也將優化球員訓練及比賽環境。長期而言，大台北地區擁有廣大的球迷基礎、便捷的交通，富邦希望未來能以悍將棒球隊深耕新北市，實踐職業球隊屬地主義，更期盼以棒球運動為核心，帶動市民的休閒育樂生活，進而促進經濟發展及城市行銷。