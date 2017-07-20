富邦證券輔導接著劑及塗料廠商 南寶公司 於7月21日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的南寶樹脂化學工廠股份有限公司(4766)將於明日(21日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總吳春敏表示，南寶公司設立於1963年10月，主要產品為接著劑及塗料等，產品應用遍及建築、工業及傢具用塗料等各產業，且長久以來為知名運動品牌商指定鞋用接著劑及相關產品供應商。因產品線齊全、品質穩定及服務優良，在台灣、中國大陸及東南亞等市場市佔率及市場能見度皆高，建立良好的聲譽和口碑。

南寶公司執行長許明現表示，南寶公司身為接著劑與塗料專業製造廠商，深耕接著劑及建築、工業、家具用塗料市場已逾半世紀，除產品線齊全可提供各式接著劑與塗料外，主要競爭優勢在於(1)成立超過50年已建立公司良好信譽及穩定客戶群；(2)產品線齊全，滿足客戶一次購足及不同客戶群需求，產品應用遍及建築、工業及家具用塗料等各產業，不易受單一產業景氣循環而影響營收穩定性；(3)堅實的研發團隊，持續延攬及培育專業研發與專案管理人員，在既有技術及材料基礎下，積極持續創新開發關鍵性技術及新產品，如碳纖樹脂為生產碳纖布所需，可廣泛應用於筆電底蓋、運動產品及汽車內裝等及高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜等，將產品的應用面拓展於光電、運動休閒及汽車工業等產業，有助於開拓新營收、獲利來源。產能擴充部分，台灣一廠自2014年8月持續進行感壓膠新廠之建置作業，並預計於2017年下半年度完成；另，南越大登廠亦預計於2017年下半年度落成啟用，產能增加能提供未來營運持續成長的基礎。

根據最新研究顯示，2016年全球服裝鞋類市場較前一年度增長3.8%，達到美金1.67兆元，其中最主要的增長動能來自運動項目，2016年運動鞋類較前一年度成長了10%，全球接著劑市場在2017年預計將以3%的年均複合成長率穩定成長；而隨著製鞋廠商持續精進製造流程，導入新生產模式，提升整體作業效率，未來運動鞋市場應可保持穩健增長。展望未來，接著劑產業可望穩定成長、新產品陸續推出及產能的擴充，均提供南寶公司未來營運成長空間。

2016年度，南寶公司的合併營收為146億元，每股稅後盈餘為13.59元。南寶公司之經營成效及營收獲利表現穩健，經股東會決議通過，每股發放現金股利5元及資本公積轉增資0.2元，回饋股東對公司的支持。