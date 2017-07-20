暑假旅遊 台北富邦為您省荷包 網銀換匯享優惠 刷卡享有好康五重送

暑期是出國旺季，善用信用卡及銀行網路換匯優惠，可以額外為自己的荷包省下一筆。台北富邦銀行表示，即日起至8/31止，透過富邦行動銀行APP或網路銀行，以新臺幣兌換美元、日圓、歐元、港幣、人民幣等五大外幣，即可享有即期牌告優惠利率，其中美元最高可享美元3分優惠；另海外旅遊刷富邦卡還享好康五重送，回饋金價值累計最高超過8,000元！

北富銀指出，外匯市場變化快速，透過網路銀行或行動銀行換匯，可即時掌握最佳匯率，甚至享有額外的匯率優惠。以北富銀本身換匯業務來說，今年以來有8成以上的換匯交易筆數來自網銀及行動銀行APP，顯示網路及手機的普及化，讓線上換匯成為許多民眾偏好使用的換匯管道。針對暑假旅遊旺季，北富銀特別推出民眾出國旅遊最常使用到的五大外幣：美元、日圓、歐元、港幣、人民幣，提供客戶網路換匯即享即期牌告匯率最佳優惠！(優惠如下表)

幣別 美元 日圓 歐元 港幣 人民幣 匯率優惠 3分 0.05分 3分 0.5分 0.5分

另外，北富銀也指出，對於有遠期計畫性旅遊或長期持有外幣需求的民眾，網銀及行銀的預約換匯將是您最佳幫手！以富邦行動銀行APP及網路銀行來說，皆提供「預約換匯」服務，客戶可以透過電腦或是行動裝置登入，預先安排換匯日期及時間，系統即會自動換匯；另還可設定「匯率到價通知」，當觸及客戶所設定匯率時，富邦行動銀行APP會立即推播訊息，由系統幫您自動盯盤，輕鬆掌握最佳買價。

針對暑假旅遊旺季，北富銀也貼心提供信用卡卡友海外旅遊刷卡「好康五重送」，包括8/31前刷旅費滿額並登錄贈刷卡金、刷機票滿額並登錄贈拉桿行李袋或刷卡金回饋、海外消費滿額並登錄享1%刷卡金回饋、12/31前享海外WiFi租借優惠價及Agoda訂房折扣。讓卡友海外暢遊刷卡消費享優惠，換匯隨時隨地e指搞定，輕鬆玩遍全世界。