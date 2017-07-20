「回顧人生、再現風華—長者生命史紀錄」成果發表

新北市推動長者生命史紀錄專案計畫，今(20)日上午於中和區樂齡學習中心（復興國小）舉行「回顧人生、再現風華—長者生命史紀錄」成果發表會，藉由一年來的活動紀錄微影片，敘說長者們自我回顧的心路歷程以及一路走來的勇氣與智慧，頂南里進階班學員們更將本期課程活動義賣所得捐贈給外南里作為下一期初階班課程費用，讓更多長者能夠受益。

新北市教育局自2016年起，輔導中和區樂齡學習中心於頂南里試辦長者生命史紀錄專案計畫，透過專業講師引導，協助長者回顧生命歷程，引導長者對生命產生正向認同。今年除原有的頂南里進階班課程外，更進一步拓展至外南里初階班課程，在謝森儒、連顯達里長的協助下，邀集高齡長者擴大辦理，課程內容包含對童年、求學、職涯及退休生活等人生經驗的分享，對談與統整過往經驗，創造自我價值，其中頂南里進階班學員們更透過分工合作，以義賣水餃、包子方式籌募基金，捐贈給偏鄉小學、社區弱勢家庭，以及下期外南里初階班課程所需經費。

本次課程共21名長者參加，年齡從70歲到99歲都有，充份展現學習不分年齡，活到老更要學到老。99歲王仁祖阿公表示：「一開始參加課程的時候，不好意思分享自己的經驗，可是慢慢大家互相分享我就比較放開自己，也發現原來自己的人生經驗也能帶給別人力量，覺得很開心，現在我變得更開朗了。」阿公說會將這門課程推薦給更多長者，鼓勵更多人參加。

局長林奕華表示，新北市推動高齡人口「在地就養，健康樂活」政策，積極成立樂齡學習中心推動高齡教育，除今年達成29區「區區有樂齡中心」的目標外，更積極透過拓點，把學習帶到社區，目前31所樂齡學習中心已拓點80點。本次中和區樂齡學習中心的拓點課程，不僅協助長者正向看待其生命歷程，並凝聚長者的力量籌措下一期課程經費，希望讓這樣的好課程，能夠生生不息，讓更多社區長者受益。

新北市教育局表示，中和區樂齡學習中心的拓點課程，增加了樂齡教育的意義，開啟長者多元學習的機會；透過教師專業引導，協助長者打開心裏的防線，正向看待生命，更勇於實現心中的想法，發揮助人的善行，除了肯定自我生命價值，更成為大家學習的典範。未來將輔導各樂齡學習中心，持續推動社區拓點課程，讓新北市長者能夠就近學習、在地樂活。