2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波走了！

除了遺憾、難過，台灣人可有從中得到什麼啟示與領悟？

劉曉波「被缺席」2010年諾貝爾和平獎頒獎典禮，由挪威著名女演員莉芙厄爾曼在頒獎典禮上代為朗讀他在2009年12月於受審法庭遞交的〈我沒有敵人──我的最後陳述〉一文，文中，劉曉波點出「因言獲罪」的事實。可恨復可悲的是，劉曉波「我沒有敵人、也沒有仇恨」展現的大愛情懷，碰到不講人性的共產黨，無異在對牛彈琴；在中國統治者眼中，他是國家的敵人！是統治者恨之入骨的國家敵人！

對內，一個會把諾貝爾和平獎得主關押黑牢到死亡前夕的政權，崇尚尊重的，會是自由、和平，還是武力、戰爭與奴役？

對外，中國與印度在邊界正出現劍拔弩張的緊張對峙情況，中國與越南在南海也時有衝突，今年四月初川習會時，中國國家主席習近平當著美國總統川普的面說「韓國曾是中國的一部分」，本月13日，中國轟-6肆無忌憚繞飛台灣、穿越日本沖繩島和宮古島之間海域上空，中國國防部還以無賴霸凌嘴臉宣稱「這是例行訓練，有關方面不必大驚小怪、過度解讀，習慣就好」，中國軍機船艦三番兩次進逼釣魚台海域，中國海警船入侵日本九州北部領海，凡此，世人看到的，是一個愛好和平、敦親睦鄰的中國，還是一個窮兵黷武、興風作浪的麻煩製造者？

台灣的地理位置，並非台灣人可以自由選擇。但是，台灣要跟左鄰右舍「一家親」（柯文哲語），還是只保持點頭之交，甚至於老死不相往來，卻是台灣人可以自由選擇的！在劉曉波被折磨至死、在中國跟鄰國都紛爭不斷的今天，台灣人能不冷靜想想：跟不愛和平的中國談「和中」（陳菊語）、跟不願與鄰居友善相處的中國談「友中」（鄭文燦語），跟不能接納逆耳忠言的中國談「親中」（賴清德語），會是台灣人的生路，還是奴役之路？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）