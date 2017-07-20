想造訪維斯特洛？ 冰火迷的七大必訪房源

你追完《冰與火之歌：權力遊戲》了嗎？《冰與火之歌：權力遊戲》第 7 季強勢回歸，自 2011 年 4 月首播以來，這部萬眾矚目的影集吸引了全球觀眾，也不斷發展出同人小說和周邊商品，讓影迷更加貼近「維斯特洛」的神幻大地。

為慶祝《冰與火之歌：權力遊戲》第 7 季登場，度假租屋網站 HomeAway® 整理出七大磅礡房源，讓《冰與火之歌：權力遊戲》的死忠影迷身歷在「維斯特洛」的世界之中。

「凜冬」終於來臨，是時候收拾行囊，安排年假，前往維斯特洛Westeros一訪了。

臨冬城Winterfell

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入住神似史塔克家族古堡的壯麗法國城堡，享受一場身為「北境之王」的豪氣假期。踏足在數百年歷史的古老石塊和燭光走廊，氣派的空間可輕易容納尊貴的史塔克家族，但也同時備有 Wi-Fi、洗衣機等現代化設備，提供舒適便利的住宿體驗。

河間地Riverrun

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「河間地」是能使敵人望而卻步的堅固堡壘，也是血色婚禮的奸詐主謀 ─「佛雷領主」的終居之所。這座神似「河間地」的壯麗房源是座落於英國的維多利亞別墅，共有 14 間現代設備齊全的臥室，周圍樹林繚繞，適合舉辦特別的活動，甚至是婚禮。

極樂塔Tower of Joy

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生命垂危的萊安娜史塔克，就是在「極樂塔」將剛出生的瓊恩雪諾託付給奈德史塔克，而這座神似「極樂塔」的房源，是位於愛爾蘭 Roaring Water Bay 的歷史古塔。這座中世紀塔樓已歷時 500 年之久，最後翻新於 2000 年，然而設計師刻意保留了中世紀元素和原始建材，作為對歷史遺產的致敬。

風息堡Storm’s End

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自從史坦尼斯拜拉席恩 (或稱為「風息堡」領主) 逝世之後，沒有人能確定這座城堡的主人究竟是誰，「風息堡」據說由銘刻在城牆內的咒語所保護，它是「維斯特洛」最強大的堡壘，承受了無數次的圍城攻勢，趁著假期，造訪這座位於英國 Devonshire的城堡，聲張你對風息堡的主權吧！

角陵 Horn Hill

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Dun’s Castle (唐恩堡) 座落於蘇格蘭愛丁堡近郊，非常神似塔利家族的角陵城堡，而角陵則是「維斯特洛」最強大的附庸城堡之一。角陵只能容納五位塔利家族成員，但是這座 HomeAway 房源擁有 12 間臥室，可以接待最多 23 位客人。

君臨城Walls of King’s Landing

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從位於義大利的 Capperina 塔可以望見清澈純淨的海水，令人想起「黑水灣」的悲壯戰役，這也是「五王」至今最壯大的一場戰爭。如同君臨城守護蘭尼斯特家族，這座也將確保四人家庭能度過安全難忘的假期。

藍禮國王營區的神廟Temple in King Renly’s Camp

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《冰與火之歌：權力遊戲》的影迷，對於藍禮國王營區的神廟或許印象不深，因為它只出現在其中一幕的背景中。然而，這座壯麗的神廟是北愛爾蘭最常入境的景點之一，其附近的兩座海灘是「龍石島」與「冬恩海岸」(Dorne Coast) 的拍攝地點。

雖然無法入住在神廟中，但是 HomeAway 提供了絕佳的替代房源，其圓形結構與神廟神似。「Paine Family Geodesic Dome」(潘恩家族測地圓頂) 座落於西維吉尼亞州，提供整間出租，可容納 14 位客人，配備寬大的營火石堆與舒適環境，讓您在凜冬降臨之際，依然舒適暖和。