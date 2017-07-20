7月20日台灣各報頭條速報

聯合報：美爆第5例狂牛症 美牛繼續進口嗎？



聯合報20日報導，衛福部食藥署日前宣布日本、荷蘭、瑞典可望解除牛肉輸台禁令，美國昨天卻傳出出現第5例狂牛症病例。食藥署指出，由於世界動物衛生組織未調整美國狂牛症風險評等，進口政策暫不調整。專家呼籲，應先停止進口，待流行病學報告出爐，再決定是否解禁。



中國時報：中美經濟對話 貿易歧見難融冰



中國時報20日報導，美國總統川普上任後首度舉行的大陸與美國全面經濟對話（CED），19日於華府揭幕，儘管大陸國家主席習近平和美國總統川普過去幾個月互動良好，但雙方在貿易方面的歧見冰凍三尺，短時間仍無法消融。



蘋果日報：煞不住 水泥車撞飛22車 毀10民宅 陽明山4死9傷



蘋果日報20日報導，台北巿陽明山仰德大道昨上午發生嚴重車禍，一輛重達20噸重的水泥壓送車下坡時煞車失靈，駕駛未選擇擦撞路樹減速，一路長嗚喇叭示警，車上男助手跳車逃生，車子開了近500公尺，以超過70公里時速衝撞22輛汽機車，將汽車剷起堆至2樓高，還波及路邊10戶民宅，釀4死9傷；目擊民眾驚恐說：「簡直就是人間煉獄，被撞人車連逃的機會都沒有。」由於肇事時該路段禁止大貨車行駛，警方將調查究責。



自由時報：台灣首顆自製衛星 福衛5號赴美



自由時報20日報導，台灣第一顆自主研發的遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，昨深夜啟程空運赴美，訂台灣時間8月25日凌晨2點50分於美國西岸范登堡空軍基地發射升空，執行5年太空遙測任務，寫下台灣太空史新的里程碑！