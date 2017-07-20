理想大地「果」腹計畫現在開始 五星主廚團隊 「果」然厲害

現代人工作忙碌，無法滿足每天攝取水果的基本數量，花蓮理想大地渡假飯店今年夏天故以水果入菜，研發一系列的午、晚間套餐，要讓消費者不僅住的安心，也吃得健康。夏天人體新陳代謝旺盛，維生素需要比平常多出整整一倍，營養師建議應多吃新鮮水果對人體有一定幫助，並能適時補充身體所需的水分和維生素C，理想大地故以水果為核心概念，全新推出的套餐中將富含維他命C的水梨和促進腸胃蠕動的蘋果，經過慢火燉煮後，搭配天然有機食材，迸出清爽無比的新滋味，能維持皮膚彈性與光澤，並降底血管疾病發生，讓盛夏水果遊走於理想料理之中。

即日起，理想大地風味餐廳推出超值精緻午間套餐，每位NT$450+10%，讓食量少的消費者，也可以有多樣化的餐飲選擇，營養均衡又美味，套餐中的「蘋果桂香松阪肉」更是口碑推薦的熱門招牌料理，紅酒醃製的切片蘋果與油花分布均勻的松坂豬肉結合，以水果的鮮香甘甜帶出松坂肉嚼勁口感，嚐起來肥而不膩又爽口，絕對讓人一口驚艷。晚間套餐的「獼猴桃木瓜帶子」使用奇異果的酸甜滋味，佐上彈牙鮮味干貝，透過少量的調味香料和奇異果的提味後，品嚐起來更能呈現干貝特有的天然鮮味，整道料理高纖又低卡，不怕油膩找上門。

完美的料理，最後一定要搭上獨有的餐後甜點，才算大功告成。風味餐廳推出的午、晚間套餐皆有提供「盛夏芋香西米露」，渾圓咕溜咕溜的西米露，和綿密的吉安芋頭，兩者巧妙的融合，甜度適中，香氣十足，絕對會讓您一試成主顧，清涼消暑之外還有想要無限續碗的衝動。今年夏天，就讓風味套餐以水果的自然甜味與香氣，挑動您的味蕾，為您的美食之旅增添難忘的滋味。