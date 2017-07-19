為你的世界而生 Škoda 七人座 SUV Kodiaq霸氣登場

擁有4米7長、可容納七名乘員以及超大空間的Škoda Kodiaq乃是Škoda旗下首次進軍大型SUV市場全新力作 。為了在這個日益蓬勃的SUV級距搶占一席之地，Škoda不僅 發揮其擅長的空間魔術，更傾全力融入創新科技以及眾多「聰明的就 懂」元素，讓Kodiaq在眾所期待中隆重登台！

甫推出就贏得英國What Car ? 雜誌「Car Of The Year 2017」大型SUV 從一開始以A+SUV概念車現身，到後來定名為「阿拉斯加棕熊」的Kodiaq，肩負Škoda開疆闢土的重任。據Škoda 執行長 Mr. Bernhard Maier表示：我們將藉由品牌首款大型SUV─Kodiaq開 啟一個全新的市場；攻佔全新級距領域並拓展全新客層。它就如同名字一般：強壯如熊。拜其概念以及驚人的設計之賜，讓這個品牌變得 更具魅力，Kodiaq乃是Škoda擴展SUV陣容的先鋒！

Škoda董事會成員中負責技術發展的Mr. Christian Strube亦加以補充：Kodiaq具備品牌所有長處:全方位 功能性、卓越的室內空間以及絕佳C/P值。在同級競爭對手中最大的車室空間以及唯一具備的第三排座椅選擇，讓我們這款全新SUV 充份符合日常用車需求。若再加上駕駛輔助系統，行車資訊以及聯結 性等創新越級配備，讓Škoda Kodiaq理所當然地成為此級距之佼佼者！

而在全球佳評如潮的Kodiaq引進來台，擁有1.4 TSI 菁英版 (接單引進)、1.4 TSI 豪華菁英版、2.0 TSI 4X4尊榮版、2.0 TSI 4X4尊榮版等三種引擎四款車型供消費者選擇。