中華電信雲端服務 共同供應契約三連霸！

中華電信連續三年評選第一！中華電信雲端服務繼2015、2016年獲獎後，今年「2017年第二次共同供應契約採購：雲端虛擬資源」品項，再度榮獲經濟部工業局評選第一名，創下領先業界的三連霸佳績。同時，為因應日漸嚴重的資安威脅，本次雲端虛擬資源品項新增資料備份、主機備援、IPS/DDoS防護等進階項目，2017年8月中起各級機關學校申請中華電信雲端服務時即可一併選購，簡單的採購流程，就能取得最有效率的雲端資安防護。

近期惡意勒索軟體與資安攻擊頻傳，人人無不提高警戒加強防護，中華電信亦早一步做好預防措施。中華電信雲端服務在架構設計時，即已預先做好相關準備，讓機關單位選購雲端主機時，就可同步勾選防火牆，並提供設定進出規則的線上介面，輕鬆阻擋不必要的連線。

2017年雲端虛擬資源品項中，更新增了可供多台主機共用的防火牆，除了有100條篩選規則，還能阻擋特定國家的IP，直接將外來駭客擋在門外；而IPS/DDoS防護則能依機關服務需求，指定主機IP進行保護，隨時偵測、過濾流量中的可疑封包，並在遭受大量阻斷式攻擊時，維持一定的連線能力，提高機關服務的存活率與安全性，降低被入侵的風險。

在政策推動與業界疾呼下，許多機關已開始建立資料備份、主機備援機制，規劃服務時亦會將相關需求列入採購清單內。為配合工業局政策，自106年起，中華電信雲端服務新增提供本地、異地備份備援的雙重選擇，並且可提供機關相關架構規劃建議，減少機關摸索試誤的時間與成本，快速建置具備高可用性與災難復原能力的強固雲端環境。

此外，中華電信雲端服務的備份備援服務，完全建置在中華電信的自有機房，資料100%留在台灣本地，不必擔心機密資料外流至其他地區或外國業者，造成違反資安政策或遭他國政府強制索取資料的狀況。機關可安心將資料與服務放上雲端，享受雲端服務帶來的便利。