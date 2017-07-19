WhatsApp 也淪陷？中國加大言論管制力道

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）通訊軟體WhatsApp隸屬臉書公司旗下，由於可對聊天內容進行加密，受到許多注重隱私的民眾青睞。但是有許多WhatsApp的中國用戶近期回報，如果不使用個人VPN連線，就無法以WhatsApp傳送照片、視頻及語音訊息。不過文字傳送仍尚未被封鎖，部分用戶還是可以使用。

北京當局尚未公布是否封鎖WhatsApp軟體，而WhatsApp方面也未做任何評論，也並未告訴用戶傳送失敗，是否單純出於技術疏失。根據言論自由倡議組織「自由之家」最新的網路監控報告，WhatsApp 已被世界12個國家封鎖。封鎖國家數目遠比其他通訊軟體要來得高。

中國近期利用多重方法，加強控制網路上的政治敏感評論。隨著第19次全國代表大會即將到來，北京更是完全繃緊神經，嚴陣以待。劉曉波逝世後，中共全面禁止微博等社群媒體上的相關討論，包括私人貼文、群聊都不得出現敏感性字眼，甚至連具悼念意義的蠟燭表情符號也不得使用。另外「劉曉波」、「諾貝爾」、「蠟燭」、「RIP」、「海葬」、「小熊維尼」等都成了搜尋引擎上的禁字。

中國的言論控制有多嚴重呢？當局至今已封鎖了臉書、Instagram 、推特等社群媒體。Google搜尋引擎亦被禁，此外和外媒的連結（例如BBC）也被限制。其他加密聊天軟體，例如Telegram也在禁用名單之列。

WhatsApp 目前在全球有10億活躍用戶，大概跟臉書的messenger使用者差不多。不過，WhatsApp在中國的市佔率仍然比不上本土競爭者WeChat。WeChat在中國大約有5億活躍用戶。WeChat一類的通訊軟體無法加密，是中國言論控制的目標。