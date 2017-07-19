貴就是好？研究：百年名琴音色不比現代琴

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）就一件天才藝品的價值而言，1800萬美元或許還不算天價。事實上，一把1741年由義大利著名製琴師朱塞佩‧瓜奈里 (Giuseppe Guarneri del Gesù）製作的百年名琴魏奧當（Vieuxtemps）在2012年時據信便是以1800萬美元價格售出，是目前市面上有公告價值的小提琴中最貴的一把。

瓜奈里（Guarneri）、史特拉底瓦里（Stradivarius）、阿瑪蒂（Amati ）這三大製琴家族製造的小提琴動輒上百萬美元。世人總認為百年名琴拉來較動聽悅耳，現代製作的小提琴即便做工再精良，也終究因為「非名家出品」、「年歲不夠」，市價遠不及百年名琴。事實上，這些嬌貴的名琴果真有如此高品質？還是其價格是因人們的盲目從信哄抬出來的呢？

巴黎第六大學（University of Paris VI）研究員Claudia Fritz曾在美國《國家科學院院刊》（PNAS）上發表論文。她和一名密西根製琴師Joseph Curtin邀請幾名小提琴獨奏家，於300人的音樂廳進行盲眼測試。獨奏家於光線昏暗的房間中帶上特殊眼鏡，確保他們無法從外觀上分辨新琴、舊琴。結果顯示，這些享譽世界的獨奏家在近乎蒙眼的前提下，其實無法從音色上辨別出名琴、現代琴。

而《經濟學人》報導，Fritz又再次執行了相關研究。這次他們的研究對象轉向了聽眾。她和Curtin這次選定了巴黎、紐約的大型演奏廳，以一把新琴配一把舊琴的模式將樂器們分組進行實驗。同樣，讓樂手無法辨清自己演奏的樂器，並且交雜混用新舊琴，拉奏幾首獨奏曲、和樂團合奏交響曲目。同時，研究員放置大型屏幕，讓底下聽眾看不到樂手和樂器。而聽眾們則由音樂家、樂評、作曲人等等共同組成。

研究結果顯示，在巴黎、紐約兩地的專業聽眾都一致認為現代製新琴的音色、音響投射都比百年名琴來得出色。而這些人也大多較喜歡新琴的聲音品質，即便他們事前完全不被告知哪把是新、哪把是舊。

《經濟學人》作結，即便研究結果如此，名琴象徵著不只是樂器本身，它亦是高價品牌的一部分，收藏家不大可能一下子就拋棄手邊名琴。但是，對一些新興、財力不是那麼雄厚的後起之秀，Fritz和Curtin的研究無疑是大好消息，也肯定了現代製琴師的製作成果。