德國知名天主教唱詩班  爆出70年來547名男童遭虐

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）德國一間知名羅馬天主教唱詩班學校，爆出在1945至2015年間，共計547名學生遭到虐待或性侵，有些男孩甚至把學校形容為「監獄、地獄或集中營」。

這間位在德國雷根斯堡(Regensburg)的Regensburger Domspatzen唱詩班，成立於1,000年前，曾巡迴世界各地演出，合唱演出優秀且成績耀眼，但近日一份長達440頁的報告記載著老師們長期對學生施虐的暴行，如用力打耳光，嚴重到隔天都還看得見掌痕，或是用木條或小提琴琴弓施以鞭打。

英國《衛報》報導，報告寫道，若有男孩想逃離學校，會被抓回學校並在全校面前鞭打羞辱。

隨著2010年陸續被爆出天主教性侵醜聞，這些事件和指控也才浮出檯面。對此，當地教區承認犯錯，先前已委託律師Ulrich Weber於2015年重新了解。

高齡93歲的Georg Ratzinger，也是前教宗本篤十六世的哥哥，曾在1964至1994年間領導這間唱詩班，他承認曾打過唱詩班學生耳光，也知道在唱詩班這些暴力行為是普遍存在，但不認為有到虐待的程度。

2010年事件被爆出時，他曾公開希望他的壞榜樣獲得大眾原諒。

律師Weber說，「知道這些情況後不可能視若無睹」，調查中並未知悉有性侵的情事發生，Weber說唱詩班一直以來都致力於成就更好的音樂表現，因此較高程度的紀律與懲罰是在所難免。

據調查報告指出，共有547位學生曾遭受身體虐待或性侵害，其中遭受性侵的學生有67位，而報告也指出49位老師與唱詩班人員曾做出這類暴行，其中45位曾對學生施以虐待，另外有9位據信曾犯下性侵案件。

曾有唱詩班學生出面指認，班主任是怎麼樣的虐待狂，會打得學生瘀青嚴重，在心裡留下巨大陰影。一位作曲家、也曾是唱詩班學生的Franz Wittenbrink指出，這是個「虐待狂精心設計的體系，是為了滿足他們的性慾」。

他控訴一名早在1992年就去世的班主任，會習慣性的在傍晚帶兩至三位8、9歲男孩到他房間，反覆給他們灌酒，並對他們上下其手，更曾經拿板凳鞭打男孩直到板凳斷裂。

報告寫道，這些受害學生將唱詩班形容為監獄、地獄或集中營，很多人說這段時間是人生最黑暗的時期，充滿著暴力、恐懼與無助。

對德國天主教學校的暴力和性侵指控，特別是在前教宗的家鄉巴伐利亞，已經動搖了天主教會的地位和名聲，其他醜聞也發生在美國、奧地利和愛爾蘭天主教會。

許多受害學生哀求父母讓他們回家，但已精神受創，受害者Alexander Probst告訴《路透社》，「這不是547次案例，而是一個長期持續、存在幾十年的案件，有547位學生被虐待、折磨」，「直到現在，他們每天都仍受到嚴重精神創傷，對我也是，我以為幾年就可以過去，但直到現在仍受害其中。」

對此，雷根斯堡教區表示他們已了解這些錯誤，並會詳細調查以進行後續處理，教區牧師Michael Fuchs說，「我們都做錯了，也得到很多教訓，接下來要看的是我們如何做得更好、且越快越好。」