「如何回收廢油？」  瑞士公民權面試問題太偏頗

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）若要取得一國公民權，應該要能回答出哪些問題才符合資格呢？一位出生並生活在瑞士的民眾卻因未能答對某些問題而無法取得公民權。

英國《衛報》報導，25歲的Funda Yilmaz在瑞士出生並居住於此，她的父母是土耳其人，她在Aarau小鎮擔任製圖員，為了更積極參與瑞士的公共事務並有投票權，她決定申請公民權(citizenship)。

申請瑞士公民權必須經過紙筆測驗和面試，面試時Yilmaz答道，「我出生在這裡，對其他國家的生活一無所知，也沒有移民的打算」，然而在歷經兩輪面試和超過100個口試問答後，來自布克斯鎮(Buchs)的口試委員卻以20對12票拒絕了Yilmaz的申請，理由是「她的生活範圍太狹小，看起來似乎對於瑞士人的談話沒有興趣。」

但週刊Schweizer Illustrierte刊登面試的文字紀錄後，隨即引發軒然大波，Yilmaz也已寫信申訴。

面試問題包括是否知道如何回收廢棄用油、「hornussing」是什麼樣的運動，面試委員認為Yilmaz對於市鎮的資源回收系統並不了解，而且除了大型連鎖超市，她也說不出在地店家的店名，另一些委員認為Yilmaz對傳統瑞士運動並不熟悉，例如Hornussen或Schwingen，當時Yilmaz只回答「滑雪」，但Yilmaz十分不滿，「什麼是傳統和典型的運動根本就有很大爭議。」

而在被問到對土耳其總統的看法，Yilmaz回答，「他變得越來越獨裁」，在她的申訴信件中寫道，「我被問到為何我父母無法接受我的非土耳其伴侶，我的家庭是很開放的，而且我也不是穆斯林，甚至在我人生中都還沒進過清真寺，卻到過多次教會。」

其他面試委員的問題例如「喜歡健行嗎」、「你會選擇造訪日內瓦或日內瓦湖附近地區」、「你做什麼樣的健身運動」等。

Yilmaz的案例出現後，許多人希望能改善公民權審核的中立性，目前審核機制是由當地居民組成的市鎮委員所擔任，卻不是中央統籌機關，Tagesanzeiger報紙寫道，「在審核機制中，很少見到中央政府中立的介入。」

今(2017)年2月瑞士才進行公投，希望簡化第三代移民申請公民權的審核流程，但目前為止，公民權的快速審核管道只開放給嫁給瑞士人六年以上的外國人，這些人有的幾乎沒住過瑞士。

Yilmaz的案例不是第一起，今(2017)年1月一位丹麥女士第二次申請遭拒，原因是當地居民不滿她在網路上發起「反對牛頸鈴」活動；2016年5月長期居住在瑞士的科索沃家庭也被拒絕，部份原因是他們在鎮上穿運動褲。