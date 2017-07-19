寫下誠品傳奇扉頁  創辦人吳清友辭世

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）誠品集團昨(18)天證實，創辦人吳清友因心臟舊疾，於昨日晚間安詳辭世，享壽68歲。他創立誠品並打造為華人世界第一家24小時書店，也開啟台灣文創產業的風光，是國內文創產業的標竿之一，更名列觀光客來台必遊十大景點。

誠品書店創辦人吳清友昨晚病逝北醫，公司在晚上9時31分公告這件不幸消息，表示各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響，並將召開臨時董事會推舉董事長，俟董事會召開後再行公告。

吳清友畢業於國立台北工專（今國立台北科技大學）二專機械科，畢業後在誠建公司當業務員，31歲接下誠建的全部股權，成為誠建公司的老闆，於1989年創立誠品書店。

由於患有先天性心臟病宿疾，1988年與死神擦身而過，赴香港動第一次心臟手術後，想創立一個永恆的事業，緣自一個追尋生命意義的心念，吳清友選擇在38歲將人生歸零、創辦誠品書店。

1989年3月12日，第一家誠品書店在台北市仁愛圓環誕生，初期專營藝術與建築類書籍，並規劃出有別於同業的經營模式，包括誠品敦南店首開24小時營業、結合書店與商場的複合式經營模式等，成功經營出特殊的誠品書店文化。

在書與非書之間，誠品為閱書人提供一個心靈休憩的港灣，日後還成為首家橫跨兩岸三地的華人文創品牌，並獲國際媒體多次報導肯定。

誠品敦南24小時的經營在全球被傳開來，包括紐約時報、CNN、BBC的報導等，全球各大媒體都報導了台灣誠品書店，吳清友說，「這是台灣人在這個時空的集體創作，這也讓台灣能走出去，被全球看到，他更珍惜的是台灣的讀者和台灣文化，能夠出現在全球的面前。」

過去十五年賠錢的日子

這一路走來並非如此順遂，誠品曾經歷15年賠錢的日子，但吳清友仍然堅持不懈，他曾經說過，誠品不是完全向錢看的公司，在誠品松菸身陷爭議的時刻，吳清友也親上火線強調，誠品在「情」、「理」、「法」，對各界都光明磊落，顯現他在經營哲學上的宏觀智慧。



吳清友也曾說，現在沒有一個國家可以提出最佳的文創產業模式，誠品松菸店還在學習當中，但已有不少海外人士前來取經，誠品並未以最高獲利原則看待，而是期待能為台灣留下什麼？

他說，為了經營表演廳與藝文節目，誠品至少每年虧千萬元，代表誠品對文化的熱情，希望和在地鄉親能展現自己的土地與聲音。



書店獲利不易，生存也難，但吳清友認為，他是在做一件「喜歡的事情」。當一位企業家面對困難的淬鍊，不是事業的經營，而是心性，因為KPI很容易比較，但DNA很難追尋。

下一步該往何去？

在邁入第28年之際，誠品今(2017)年成功標得中山地下書街，並打造台灣最長書街、聽得到軌道聲的「誠品R79」，希望「要展現出台北該有的城市美學」，且賦予書街新的意義。



吳清友心目中的「新書店」型態，是讓人走入書街宛如來到「時間的長河」，他要用成果證明創造出世界少見的書店風景，也印證自己對於文化的執著。

誠品成功在兩岸三地打造出成功的營運模式，2018年在大陸深圳也將開出大店，2020年新店裕隆店加入營運，放眼全球華人市場，下階段也有意進軍新加坡等地。



而吳清友這幾年因為身體健康問題，已在兩年前將誠品交棒給女兒、誠品副董事長吳旻潔，從發言、經營到展店，全由女兒一手包辦，誠品力拼轉型，並前進香港、大陸開店，以閱讀為核心，開展事業面向，一步步走向文化創意產業平台。

吳旻潔在接受《台灣銀行家》雜誌專訪指出，誠品秉持「將人文、藝術、創意融入生活」的核心價值，以及「成為華人社會最具影響力且獨具一格之文創領先品牌」的發展願景，以閱讀為核心，將經營面向漸次開展至生活各個面向。

28年來，一步一步嘗試與摸索，從書店規模經濟走向文化創意產業平台。各界認為，即便吳清友不在，其創業的風骨與誠品的招牌將流傳下去。