大學指考放榜 上午9時網路查詢成績

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）大學指考成績單於今(19)天寄發，大學入學考試中心公布各科頂標、前標、均標、後標和底標5項成績標準，以及各科成績人數百分比累計表。

大學指考成績單今天寄發，大考中心表示，上午9時起，考生可透過網路和語音(02)2364-3677查詢，為避免網路壅塞，請考生配合准考證末碼，進行網路分流查詢。

准考證末碼為1、2、3的考生，請至http://score123.ceec.edu.tw查詢

准考證末碼4、5、6的考生，請至http://score456.ceec.edu.tw查詢

准考證末碼7、8、9、0的考生，請至http://score7890.ceec.edu.tw查詢。

今年各科的五項成績標準也較去年有點變動。



106年指考各科五標。(圖片來源：大學入學考試中心)

大學入學考試中心表示，今天會寄發指考成績通知單，無論集體或個別報名，都會郵寄至考生個人通訊地址，考生報名資料有填寫手機號碼者，今天會收到成績通知簡訊，若考生至7月21日仍未收到成績單，在25日前電洽（02）2366-1416轉608，申請補發。

考生如對考試成績有疑義，可於21日上午9時至25日下午5時，至大考中心網站申請複查，成績複查限用網路申請，複查結果通知書於7月28日寄發，同時提供網路及電話語音(02)2364-3677查詢。



大考中心表示，申請複查成績的考生，先以今天寄發的成績單上所列成績進行網路登記分發志願，如果複查後發現成績有異動，將由大學考試入學分發委員會於7月31日前主動通知考生重新登記，不會影響考生登記志願權益。

有關大學考試入學分發招生相關資訊，可上大學考試入學分發委員會網站或電(06-2362755)查詢。

106學年指定科目考試於7月1日至3日舉行，今年4萬7300多人報考，指考考科包括物理、化學、生物、數學乙、國文、英文、數學甲、歷史、地理、公民與社會等10科。