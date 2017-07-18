臭豆腐、芒果冰專用盤？臺灣美食展「食之器-小吃大器」亮相

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北採訪報導）美味佳餚除了著重於色、香、味的獨特展現外，器皿更是襯托美食的重要關鍵，臺灣小吃獨步全球，種類多樣化，在台灣人生活中是不可或缺的，同時也是國際旅客來臺旅遊的重要吸引力之一。

但台灣小吃跟食器究竟能激盪出什麼樣的火花？2017臺灣美食展「繽紛食代-小吃大器」展區將展出由交通部觀光局舉辦「2017臺灣特色小吃內用器皿創新設計競賽」的得獎作品，展出期間，得獎者亦將親臨現場解說與分享其作品設計概念。

銅獎「涼涼」將芒果冰堆砌成山的造型，以台灣第一高峰玉山之造型製成冰模而壓印冰型，既推廣在地食材又富涵島嶼象徵。

本屆以臺灣特色小吃的麻油雞、牛肉麵、肉粽、魷魚羹、客家粄條、排骨飯、虱目魚粥、芒果冰、蚵仔煎、臭豆腐為主題，從器皿材質、造型、故事性、意涵引申等各方向，激發創意想像而設計成品。

現場展示作品是由六百餘件各大專校院設計系同學徵件之創作作品，經過激烈之競爭與公正之評選，脫穎而出掄元重要獎項、20件臺灣新一代設計師的優秀作品，每件作品均兼具實用與創新，充分呈現「小吃大器」的精神，也讓年輕的創造力透過與傳統庶民美食的結合，激盪出精彩的火花：如金獎「窗盤」以臭豆腐的擺盤方式設計獨特造型，以斜45度的方式整齊排列，結合台灣獨特的窗花圖案作為外觀花紋設計，帶給饕客全新的感受；銀獎「放粽」將肉粽的設計原型，融合盤子的曲線設計，並在盤面裝飾象徵性的繩紋，享用美食同時，粽子原型一目瞭然，更可聯想人文民俗意涵；銅獎「涼涼」將芒果冰堆砌成山的造型，以台灣第一高峰玉山之造型製成冰模而壓印冰型，既推廣在地食材又富涵島嶼象徵。

銀獎「放粽」將肉粽的設計原型，融合盤子的曲線設計，並在盤面裝飾象徵性的繩紋​

展區融合臺灣特色小吃器皿與臺灣小吃文化意象，展場特別設計如夜市實景般的特色布置，諸如帆布幕、水泥牆、鐵桌椅等，仿如置身市聲鼎沸的用餐氛圍，加以展出今年獲獎作品的模型設計，在在呈現充滿巧思的庶食美學，讓參展民眾能對小吃飲食的文化內涵多一層深刻體驗。

快來「2017臺灣美食展—繽紛食代」逛逛「小吃大器」主題展區，感受臺灣「小吃大器」無比的設計驚艷與吸睛魅力，讓您的視覺、味覺都能體驗臺灣小吃無與倫比的大器魅力。