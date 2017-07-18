新北市程式教育進化大升級程式教育2.0

為提供新北市學生更優質的程式教育學習環境，且因應新課綱科技領域即將上路，教育局長林奕華今(18)日在市政會議提出「新北程式教育2.0」願景，強調將以程式校園3+1為核心理念，在既有的師資、課程及活動三大面向基礎上，增加第四個面向-「資源」，強化鏈結產業結盟與學界合作資源。預定在2019年新課綱實施前，新北市將達成所有高國中具備100%資訊專長教師授課、國小一年級至高中一年級每周至少1堂資訊課、每校至少參加1項程式競賽或活動以及每校至少有1門自製程式教育教案等四大目標。

市長朱立倫指出，未來世界所需要的跨域人才，程式設計是必備的能力，所以新北市從國小就開始扎根程式教育，將程式設計課程從原本的國小三年級向下延伸至國小一年級，並且規劃完整的國小至高中課程銜接機制，讓程式的學習不因升學壓力而中斷。未來將會更重視資源的整合運用，讓都市與偏鄉的每一位學生都有公平學習的機會。

林局長指出，邏輯思考能力、問題解決能力以及創意實作能力，是未來人才的三大關鍵能力，這三種能力可以透過學習程式設計的過程進行培養。教育局自2011年起推動程式教育近7年，也辦理了7屆新北市國中小程式教育競賽，去年(2016)更受到教育部肯定接辦全國瘋狂貓咪盃競賽，在「師資」、「課程」及「活動」點狀活動完整規劃下，新北市有近8成學校推動程式教育，此為新北程式教育1.0；2017學年將進化升級為2.0--在師資、課程及活動三大面向之外，加入第四面向—資源，透過資源整合產生更大的擴散與推廣效益。

新北市目前已經有超過80%的學校具有資訊專長教師，也有超過80%的學校將程式課程融入資訊課，而為了因應新課綱即將實施，於今年啟動程式教育2.0暖身活動，先在3月率全國之先辦理專書發表會，4月成立國中科技輔導團，6月成立全國首座程式教育體驗中心，結合汐止科學園區資源及汐止地區15所社群學校共同合作開設程式設計實驗課程，共同打造IOT物聯網及程式開發基地，接著在暑假期間辦理14場「FUN Coding」程式設計營隊，讓新北的學生可以提早接觸程式並且引發興趣，而未來也規劃串連內部資源及外部資源，包括新北市教師自製教案、影音分享；將企業結盟、產學合作的課程進行整合；打造「新北程式家」程式教育資源專區，提供一站式的服務，讓新北的師生很容易地就能找到滿足程式教育所需的相關資源。