南北韓對談有望？  南韓已釋出時間地點邀請

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這是5月新總統文在寅上任後，首度釋出願意與北韓對談的消息，也是首爾紅十字會所提出的方案，希望能推動雙方討論1953年韓戰後所造成南北韓家庭分裂的問題。

英國《衛報》報導，南韓國防部上週五(14日)提議在板門店召開會議，紅十字會也提議8月1日在同個地點舉行會談，若這些會談成真，將會是南北韓官方自2015年12月以來的首次會談。

南韓前任總統朴槿惠在任時，拒絕與平壤當局進行實質對話，除非北韓願意先對「北韓無核化」做出承諾。

但5月甫上任的文在寅之前就一直倡議要恢復兩韓對話與溝通機制，希望能將北韓推上談判桌，更承諾要在處理北韓議題的全球努力上扮演更積極的角色。

1953年韓戰後，上百萬朝鮮家庭因為南北韓分裂而無法團聚，部份人民甚至臨死前都無法見親人最後一面，這些家庭被北緯38度停戰線兩邊的重軍部署所分隔，南北方的通話也被禁止。

負責北韓事物的韓國統一部部長Cho Myoung-gyon說，「北韓如果有心要尋求朝鮮半島的和平，應該善意回應我們的提議」，Cho表示，「南韓不會尋求擊潰北韓政權或藉由吸收北韓加以統一」，同時呼籲平壤當局恢復朝鮮半島內部的通訊管道，包括軍事熱線。

但平壤當局卻不斷出抬一系列違反聯合國決議的核武測試，最近一次是本(7)月4日測試第一枚洲際彈道飛彈，北韓官方宣稱這枚飛彈有能力打擊世界上任何地方，甚至能搭載核子武器以打擊美國本土。

這項舉動引發全球警戒和川普敦促聯合國對其制裁，美國也要求中國對平壤施加更多壓力以抑制它的核武野心。

南韓國防部在聲明裡表示，「我們提議召開會談是希望能停止所有敵意的行為，避免升高雙方邊境的軍事緊張。」

歐盟最近也支持南韓政府召開會談的努力，但同時表示，歐盟也在考慮於第一次彈道飛彈測試後，對北韓實施更嚴厲的制裁，17日歐盟發表聲明說道，「北韓的飛彈測試是對國際社會和平與安全很重大的威脅。」

南韓智庫世宗研究所(Sejong Institute)的分析師Cheong Seong-chang認為，這場會談若能成真，「將會是減緩十年來逐漸升高的緊張情勢的寶貴機會」，至少有助於化解現存危機的部分壓力，「雖然北韓可能還是不會放棄目前的武器計畫。」

Cheong推測，這場會談的議程可能包括停止雙方多年來在邊境的宣傳與心戰喊話行動。

由於南韓軍方多年來持續在38度停戰線邊境放置數座大型擴音器，宣達國際消息、南韓流行歌曲和針對年輕北韓士兵的喊話，之前也曾施放內含反對平壤當局宣傳單的巨型氣球，被北韓加以警告制止，北韓當局也以相同手法回應。