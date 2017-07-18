天熱流感疫情仍蔓延 3歲女童併發腦炎死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署表示，上周新增1名3歲女童重症死亡病例，女童去年雖有接種流感疫苗，但六月下旬開始發燒、乾咳，最後併發腦炎，住院不到一周即死亡。

疾管署表示，類流感門急診就診總人次連續2週下降，顯示輕症疫情逐漸趨緩，另上週（7月9日至7月15日）流感併發重症通報數為110例，重症死亡通報數為11例（個案發病年齡介於3歲至92歲）；新增確診數均較前一週下降，但流感就診人次仍多。

疾管署提醒，整體疫情還在流行高峰，提醒民眾勿輕忽，持續保持良好衛生習慣，落實生病在家休息，如出現流感危險徵兆請儘速就醫，以降低併發重症風險。

2016年7月1日迄今累計1,093例流感併發重症確定病例，其中108例死亡。目前流感輕症疫情已過最高點，呈現下降趨勢，依歷年疫情走勢，重症新病例數預期將隨著輕症疫情趨緩後逐漸下降。

公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件適用期間延長至7月31日，民眾如有類流感症狀，請至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免集中至大醫院急診，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑；但如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆者，則應儘速至大醫院接受治療。