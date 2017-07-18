種種跡象推測  習近平可能佈局第三任期

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）今(2017)年10月中共即將召開「第十九次全國黨代表大會」(十九大)，按照黨規和憲法，中共有每10年更替一次領導班底的慣例，2012年上任的習近平將繼續坐擁權力核心毫無疑問，但已有許多聲音指出，習近平或許欲打破權力交接慣例，創造逾10年的領政期。

美媒Quartz點出近期習近平的人事安排，試圖解釋說明。

一、習近平罷黜領導位子競爭者

曾是十九大政治局委員熱門人選、中共中央政治局委員兼重慶市委書記的孫政才14日被免職，根據中共說法，孫政才涉及「嚴重違紀」，中紀委調查指向孫的「個人問題」，而官方公告中也僅簡單交代重慶市委書記的位置由貴州省委書記陳敏爾接替，但未說明孫政才去向。

另外，廣東省委書記胡春華雖不在5月公布的廣東省十九大代表初選名單上，最終仍進入廣東省代表名單。

尤其可以看出習近平對胡春華的提拔甚多，今年4月才因胡春華打擊廣東當地抗議活動有方、表達他對國家主席的忠誠而被讚賞。

孫政才與胡春華都在2012年被拔擢為政治局委員，是這25人決策小組中最年輕的兩位，自那時起也開始被外界揣測為習近平和國務院總理李克強的接班人，因此，多數更推測這兩人都會進入7人常委的核心小組名單，最終於2022年接任習近平和李克強，但如今孫政才的政治仕途已告中斷。

二、習近平任用習派人士進入政治局

除了上述調動，近日習近平的許多人事安排凸顯了他想安插自己的人事在政治局委員中，有助於協助他替第三任期鋪路。

外界盛傳為習近平的心腹、貴州省委書記56歲陳敏爾，在十九大前夕從偏遠貴州調任至素有「政治高地」之稱的重慶市，陳敏爾在擔任貴州省委書記前，長年任職於家鄉浙江省，於2002至2007年與時任浙江省委書記習近平共事。

5月時，61歲、原北京市委副書記蔡奇接任北京市委書記，中共北京市委是北京最高領導機關，也同是習近平早年於福建、浙江任職時的舊識。

陳敏爾和蔡奇在短短過去幾年宦途平步青雲，慣例上，省委書記通常就會安排進入新的政治局委員名單，但根據路透社3月的報導，陳敏爾可能會直接晉升7人常委名單，填補原本由習近平對手人士所佔據的空缺。

多數現任的政治局常委預計在10月的十九大會議就會卸任，因為面臨不成文的68歲退休年紀，但69歲的中央紀委書記王岐山自習近平上任後即掌控紀委懲治貪官，協助習近平反腐打虎，外界揣測王岐山與習近平的合作態度一致，留任十九大幾無懸念，而這也是外界觀察習近平是否順利交接的線索。

無論如何，習近平在上任之後便持續鞏固他的政治核心地位，使他無疑成為現今中國共產黨最有權勢的人物，也或許是過去近三十年來最具支配地位的領導人。