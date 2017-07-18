北美自由貿易區談判將豈 經濟學家：達成共識有困難

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）美國總統川普在競選期間，曾形容建立多年的北美自由貿易區(NAFTA)是「徹徹底底的災難」，因此政見其中之一就是要廢掉重談，如今，他即將重啟NAFTA的談判，經濟學家卻不看好。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)指出，NAFTA對美國貿易的負面影響顯而易見，從美墨貿易是逆差還是順差就可以看出，在1994年NAFTA生效之前，美國對墨西哥的貿易順差還有13億美元，NAFTA上路後，美國對墨西哥從賺錢變為虧錢，逆差高達640億美元。

萊特海澤說，太多美國人被屢次跳票的政見、錯誤的政見、不斷關閉的工廠和被外包的工作所傷害，現在政府所要踏出的這一步，就是要對美國人負責，因此他的部門保證，一定會做出合理、公平的協商內容。

美國提出的內容變更，包括廢除不公平的補助、聚焦數位經濟、取消智慧財產權限制等，同時也劍指加拿大，譴責加拿大對美國乳製品、紅酒、小麥和其他產品設下的限制。

除了美國外，墨西哥和加拿大也表示，他們會在新的協議中加上他們想要的內容，墨西哥經濟部指出，墨西哥政府正努力推行一個更有建設性的商討過程，希望可以藉由增加貿易、投資的金流和經濟整合，以進一步增加北美的貿易競爭力；加拿大政府則向其國民承諾，會在重新協商上維護國家利益。

對於新的協商，許多經濟學家認為，NAFTA也實施了10多年，的確可以藉由重新討論，來更新並改善過時的協定，只是他們也警告，由於三國都各有各的想法，要達成新的共識可能會非常困難。

美國兩大智庫之一彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)的經濟學家肖特(Jeffrey Schott)說，如果任何一方操之過急，希望在最短的時間內達成協定，可能就會無法涵蓋到所有重要的部分，畢竟三國的要求加起來，可是一份很長的清單。

另一方面，由於談判人員面對國內企業和消費者的購買偏好時擁有非常微小的影響力，他認為雙邊貿易本來就很難控制逆順差，對於美國想弭平貿易逆差的目標，這可能有些困難。