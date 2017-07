珍奧斯汀逝世200年 英發塑膠新鈔紀念

(台灣英文新聞/曾冠融 綜合外電報導)為紀念作家珍·奧斯汀(Jane Austen)逝世200週年,英國週二(18)日發行新版面額10英鎊塑膠鈔券。

珍·奧斯汀將是英國女皇之外,唯一一個躍上英國鈔票版面的女性。英國央行早在2013年便揭露這項計畫,當時公布的鈔券圖案是以一幅珍·奧斯汀逝後才公諸於世的畫像為基底,加以設計。

圖中的珍·奧斯汀臉頰豐厚、表情安和。但圖樣公布時卻因為「過度修飾」招致不少批評。輿論認為,修圖後的珍·奧斯汀跟她妹妹親手繪製,目前展於英國國家肖像館(National Portrait Gallery)的肖像畫相比,顯得「太漂亮」、「像個大眼愛笑的洋娃娃」,原版的珍·奧斯汀更有個性。

除了肖像外,票券底部還印上一段引自《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)的文字:「什麼消遣都抵不上閱讀帶來的樂趣!」(I declare after all there is no enjoyment but reading!)這是第11章中,富家千金賓利小姐為了討好心上人達西先生,大聲說出的甜言蜜語。

至於為什麼挑珍·奧斯汀?央行總裁Mark Carney 表示:「珍·奧斯汀的小說有種長久的、跨國界的吸引力,她被公認是英國文學中最偉大的作家之一。」除了珍·奧斯汀外,英鎊圖案還有現代經濟學之父亞當·斯密(Adam Smith) 、前首相邱吉爾(Winston Churchill)、發明蒸汽機帶動工業革命的馬修·博爾頓 (Matthew Boulton) 與詹姆斯·瓦特 (James Watt) ,如Carney所說,「紀念英國各領域中傑出人物的貢獻。」

而英國政府近年來大力推行以防偽、防汙力更好的塑膠鈔券取代現行紙鈔。目前面額5、10、20英鎊的紙鈔都已逐漸被汰換。新版的珍·奧斯汀英鎊會以塑膠鈔券形式,預計於九月正式進入流通市場。