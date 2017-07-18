花蓮柴魚博物館大火  500坪園區付之一炬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮知名七星柴魚博物館今(18)天凌晨3時發生大火，因建築物多為木造鐵皮屋，導致500坪園區瞬間被烈焰吞噬，消防隊一共出動18輛水車、43人進行滅火，約5時控制火勢，幸無人員傷亡。

位於花蓮縣新城鄉七星潭聚落的「七星柴魚博物館」，是全台唯一以柴魚為展示主題的博物館，曾是一座閒置柴魚工廠，2003年成功轉型為產業博物館，近年成為遊客造訪七星潭的必遊景點之一，但今天凌晨一場大火，共造成4大主題展示區全毀於祝融中，目前損失尚難估計。

由於占地500坪的博物館多為木造房舍，起火後整個園區在短短半小時內，就陷入一片火海，濃煙火舌不斷從建築物竄出，熊熊火光瞬間照亮七星潭黑夜，加上現場爆炸聲不斷，嚇得住在七星潭附近飯店的遊客趕緊跑出來。

花蓮縣消防局副局長吳泰濬說，今天凌晨2時58分接獲民眾報案，表示位於七星潭旁的七星柴魚博物館有火焰冒出，隨即派遣6個消防分隊，總計18車、43人抵達現場搶救，發現疑似在博物館左側接近餐廳位置，火勢燃燒猛烈，立即進行前後左右佈線滅火。

他說，柴魚博物館後方因緊鄰總計8戶的木造鐵皮屋房舍，第一時間趕緊佈滿水線，避免火勢延燒，另因館內地下室有堆放用來燻柴魚的龍眼木材，也是火勢悶燒主因，所幸2名員工第一時間緊急逃出，並無造成人員傷亡，今早將派遣火災調查小組進入火場，調查詳細起火原因。

花蓮縣消防局副局長吳泰濬說，起火點初判在餐廳附近，詳細起火原因仍有待今早火災調查小組鑑識。