導護拾荒阿嬤捐百萬守護生命守護弱勢學生學習

新莊國小志工葉勝子女士擔任學校導護志工近20年，有感於弱勢學生生活困苦，將平日省吃儉用所存下的100萬元，捐贈給新莊國小，協助弱勢學童專心向學。新北市教育局於今(17)日在2017年度導護志工交通服務隊基礎研習活動現場，由教育局長林奕華致贈感謝狀。

現場以學生感謝葉勝子女士的短片揭開序幕，葉女士終年不畏日曬雨淋、風吹雨打、堅守崗位以維護學童上下學安全，在新莊國小擔任導護志工近20年的時間裡，每天一大早準時站上執勤路口，這麼多年來從不缺席，連生病都不肯好好休息，甚至在身體康復後迫不及待的回到崗位上，是孩子們上下學安全的守護阿嬤。

葉女士之前曾經擔任新莊國小交通導護志工，服務年資長達20多年。這次捐贈新莊國小100萬元，起源於葉女士一直懸掛於心的遺憾。她表示，以前家境清寒，兒子小學畢業時，沒錢讓他買紀念冊，至今心中感到非常遺憾。現在存了錢，希望捐給學校，幫助更多有需要的學生！葉女士平常工作十分辛苦，在夜晚大家休息的時間，低著頭、彎著腰，收拾著一車又一車的資源回收，5元、10元一點一滴存下來的積蓄，沒有用在自己的物慾，反而因為看到學校弱勢孩子們的生活困境，心疼之餘決定慷慨捐贈，希望能讓孩子們不須擔心生活，能夠專心在課業。因為把學童們當成自己的孫子一般保護疼愛，孩子們都稱她為阿嬤；有時她還會買好吃的便當，免費送給有需要的同學，甚至在一年前，還用所有的積蓄捐贈一輛復康巴士給新北市政府，葉女士為善不欲人知，默默把愛與溫暖帶給需要的人們。

林奕華局長表示，特別感動葉女士的無私奉獻，期盼見到更多熱心人士及民間企業資源挹注，並感謝各校辛苦的導護行政、教師以及志工團隊，長期以來不論風吹雨淋都堅守崗位，希望有更多的家長和社區民眾一同加入交通導護志工行列，一同為守護學童安全而努力。

教育局表示，新北市一向重視交通安全教育，除每年辦理導護志工初進階研習，強化導護志工執勤技巧及安全知能外，更編製國小交通安全教材，讓教師融入教學課程，有效傳遞正確交通安全常識，讓交通安全教育從小扎根。