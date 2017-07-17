歐洲原裝進口智慧安全旗艦房車　全新Ford Mondeo正式上市

甫榮獲美國汽車節目MotorWeek評選為2017最佳家用房車的Ford Mondeo在台全新上市。大器車身線條搭配18吋輪圈，獨樹一格的設計，展現動靜皆宜的獨特美學。智慧系統升級搭載SYNC® 3娛樂通訊整合系統，與智慧型手機全面整合，全方位增添駕駛樂趣與隨時連線的便利生活，打造安全、性能與智能兼備的新世代中大型房車。

全新Ford Mondeo 採用Kinetic Design 2.0動能美學設計，展現如航太機身般的動感俐落線條。大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配Power Dome2動感型拱引擎蓋設計，呈現歐洲房車的超凡氣派。而氣勢凌人的Ford Dynamic LED智慧頭燈，整合了AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統、AHB自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED日行燈及LED序列式方向指示燈多重智慧功能，頭燈照明範圍能依照車速及天候狀況自動調節適合的光形，大幅提升行車安全。全新Ford Mondeo再升級18吋輪圈後，提供更加成熟、平穩的駕馭體驗，而全車系標配電動天窗，更使車室空間質感再提升。

全新Ford Mondeo 搭載最新 SYNC® 3娛樂通訊整合系統，提供繁體中文介面，駕駛者可透過語音指令、方向盤控制鍵控制車內多項通訊娛樂功能。SYNC® 3亦支援Apple CarPlay或 Android Auto，使用時只需將相容的手機藉由車內USB插槽連結，即可聲控或以觸控8吋全彩電容式觸控螢幕操作訊息、電話、音樂、手機內建之地圖導航功能。指觸的靈敏度、拖曳縮放、滑動頁面及點選功能，擁有如同智慧型手機般的靈敏及便利的操作體驗。