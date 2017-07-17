歐亞絲路長期展望佳 宜採多重資產配置掌握行情

今年以來歐洲政經表現轉穩，歐元兌美元至12日止勁升9%，歐洲景氣復甦明確，歐股展望持續看好，而印度下半年經濟成長動力強，加上MSCI納入A股及債券通正式上路的多方利多下，歐亞及絲路經濟圈展望可說整體看俏，富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝秀瑛建議投資人，可利用多重資產配置概念來掌握歐亞行情。

6月份歐洲央行(ECB)總裁德拉吉於央行會議表示，通縮已被再通脹取代，歐洲復甦加速，且仍需寬鬆政策支持，惟市場解讀措辭中有縮減購債意味，引起歐洲股匯震盪。而謝秀瑛認為，由於歐洲通膨預期仍不高，市場預估短期縮減寬鬆機會不大，而在歐洲景氣復甦明確、且寬鬆政策延續下，歐股展望持續看好，近期震盪應屬短期影響，短線整理後仍有機會續揚。絲路經濟圈的印度今年以來則是漲勢凌厲，在印度莫迪政權穩定下，基於PMI數據顯示經濟持續擴張、雨季雨量正常、且看好GST法案可望為下半年經濟帶來成長動力，股市有望持續盤堅。

中國方面也利多頻傳，近期除了有MSCI納入A股的題材，本月香港回歸 20 周年後第一個交易日，債券通正式上線，更有利吸引長期資金。謝秀瑛指出，MSCI納入A股除提振市場情緒外，亦推進中國資本市場國際化，長期有助國際指數與國際資金提升對中國股市之配置；近期人民幣匯率走強，也有助A股逐步震盪走高，市場信心得以恢復，上證綜合指數連續3個交易日站在3200點整數關口之上，並來到各期均線之上，只要短期均線不跌破，大盤短期趨勢難以扭轉。整體而言，對A股後勢看好，短線仍有上行趨勢。

至於中國債市方面，債券通在香港回歸 20 周年後第一個交易日正式上線，境外投資者通過內地與香港債券市場互聯互通合作，讓中國內地與境外投資者透過在香港建立的基礎設施聯接，在對方市場買賣債券。從中長期看，「債券通」帶來的潛在資金量龐大。中國債券市場總規模達68.7兆元人民幣（合計10.11兆美元），位居全球第三、亞洲第二，公司信用債餘額位居全球第二、亞洲第一。但相比其他新興國家，債市對外開放程度仍然偏低，謝秀瑛預計未來中國債券可望納入全球三大債券指數，將可能吸引超過2500億美元左右的投資規模。

有鑑於持續看好歐亞區域，謝秀瑛建議投資人，可善用國內唯一結合歐亞三大經濟圈的「富邦歐亞絲路多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」進行全方位布局，該基金運用多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略，投資於歐亞三大經濟圈的股票、債券、REITs等多重化資產，可有效掌握不同資產的投資特性。