櫃檯市場至7/14止 股票成交量日均值為251.97億元

(台灣英文新聞 / 財經組 報導) 櫃檯買賣中心表示，截至7月14日止累積開戶數為15,185,350戶，較7月7日累積開戶數15,199,156戶，減少13,806戶，減幅約0.09%。另7月14日現股當日沖銷累積開戶數為1,295,364戶，較7月7日現股當日沖銷累積開戶數1,289,085戶，增加6,279戶，增幅約0.49%。在華僑及外國人累積開戶數174,201戶較7月7日開戶數174,218戶，減少17戶，減幅約0.01%。

在股票成交量日均值為251.97億元，總成交金額為32,251.92億元，其中盤後定價交易金額為102.63億元。另外，今年度截至7月14日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為20.47%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為20.50%。而興櫃股票日均值為10.57億元，總成交金額為1,352.45億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計549家，較上週(截至7月7日止)得為信用交易家數549家，增加0家。融資餘額為638.47億元，較上週(截至7月7日止)融資餘額645.21億元，減少6.74億元，減幅約1.04%。融券餘額為123,576張，較上週(截至7月7日止)融券餘額109,881張，增加13,695張，增約12.46%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.11%，較上週(截至7月7日止)之比例19.17%，減少0.06%。而在資券相抵交易成交值之比例為4.50%，較上週(至7月7日止)之比例4.66%，減少0.16%。