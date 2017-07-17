無國界記者組織來台設點 蔡英文：盼更多INGO來台

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）總統蔡英文今（17）日接見「無國界記者組織（Reporters Without Borders）」訪問團，她說，她有信心台灣能成為無國界記者在全世界最好的據點之一，也期盼無國界記者組織的進駐，可以吸引更多國際非政府組織前來台灣設立辦公室。

「無國界記者組織」於4月7日宣佈，考量台灣的地理位置、軟體服務及新聞自由度等原因，決定在台北設置亞洲的第一個辦公室。

蔡英文致詞時表指出，台灣在「無國界記者組織」今年的新聞自由評測中，獲得了全球45名、亞洲排名第一的成績，可看出台灣政府及社會對於言論跟新聞自由重視的程度。

她說，無國界記者跟台灣有多年的互動，尤其是無國界記者多次在國際上呼籲應該給予台灣記者同等的採訪待遇，同時讓各國了解台灣的國際艱難處境，對於這點台灣非常感激。

她接著表示，有信心台灣會成為無國界記者在全世界最好的據點之一，台灣有活躍的公民社會，以及完善而且自由的網路環境，也有極為優秀的人才，台灣的生活非常舒適，這點是國際公認。

總統指出，她相信無國界記者的進駐將有助於台灣民眾更進一步的關注新聞自由的議題，台灣的公民社會會是世界新聞自由運動當中一股不可或缺的力量。

她說，她也期盼透過這樣的合作模式，可以吸引更多國際非政府組織來台灣設立辦公室，強化台灣跟國際公民社會的連結，讓台灣在世界性的人權議題上做出更多貢獻。

除了「無國界記者組織」，總部位於美國華府的非政府組織「自由之家（Freedom House）」也於本月初透露考慮來台設點。台中市政府表示，曾於年初與該組織接洽，對方對於台中的國際非政府組織(INGO)計畫表達興趣，並表示會進一步評估進駐的可能性。