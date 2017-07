壹傳媒新台幣19.7億易主 張嘉聲：加快擴展數位平台上各項目

(台灣英文新聞 /財經組 綜合報導) 香港壹傳媒今(17)日上午傳出短暫停牌,接近中午時,壹傳媒行政總裁張嘉聲發布內部信件證實「董事會已通過了一項議案,接受W Brothers Investment Ltd.向壹傳媒收購《壹週刊》及其他雜誌包括《忽然一周》,《Next+One》,《ME!》,《壹本便利》及《Face》的建議。這項交易必須經過公司股東批准,預計今年9月底完成。」

壹傳媒接著報導,黃浩在2015年曾分別註冊了「蘋果日報公司」、「蘋果娛樂」、「壹傳媒集團」及「香港壹傳媒集團」等公司。

香港蘋果日報報導,黃浩稍早在Facebook貼文指出,「Yes I'm ready to be the NEXT!!」

張嘉聲強調:「我們認識到這是一個很重要的消息,可能會在市場上和團隊中帶來一些不確定性。」

「在此我們董事會已經向領導團隊和各同事清楚表明,壹傳媒的文化,使命和宗旨,及我們一貫的創新精神,會維持和過去二十多年一樣,不會變更。而由於公司的資源可以集中,用來加快擴展在數位平台上的各個項目,可使我們在這領域上能夠保持領先地位。」

根據壹傳媒報導,商人黃浩早在7月初落實以4億元將原本持有的《都市日報》賣予當地的金融公司,並對外聲稱會購買一份更大的傳媒刊物。今(17)日黃浩持有的投資公司以5億元(約19.7億台幣)收購香港及台灣《壹週刊》,並連同《忽然一周》、《Next+One》,《ME!》、《壹本便利》及《Face》等一併出售,意味著擁27年歷史的《壹週刊》將會易主。