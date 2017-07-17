中華電信夏季千萬好禮大方送總計近4,000個大獎

每到暑假，就是換新機換心情的最佳時機，因應暑期換機熱潮，中華電信推出夏季限定「千萬好禮抽獎活動」，邀全民一起極速飆網『FUN』暑假！自2017年7月17日起，凡申辦指定4G方案或加值服務方案，即可參加獎額總值破千萬的抽獎活動，連續11週送出多達近4,000個好禮，中華e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus、最夯4CA智慧型手機等多項好禮，等你暑期一試好手氣，愈早申辦中獎機會越高，現在加入中華電信，精采一夏正是時候！

自2017年7月17日起至2017年9月30日止，無論新舊客戶，凡申辦大4G購機或單門號、999精選購機、智慧大玩家+、4G學生方案、精采Hami 包或加值服務年約包等指定方案，即可獲得參加「千萬好禮抽獎活動」之資格，連續11週，每週送出超過300個大獎，得獎名單將於活動開始第三週起的每週一於官網(www.emome.net)公布(遇假日順延)，獎項包含中華e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus曜石黑、Sony XZ Premium、Samsung Galaxy S8+、HTC U11、MITSUBISHI除濕機、THOMSON掃地機器人、siroca咖啡機、CHIMEI電風扇等多項好禮，今年暑假，千萬好禮盡在中華電信！

中華電信今夏甫推出「大4G購機方案」，提供199元到2,699元等多元資費級距，針對不同族群客戶之需求量身打造。高用量族群只要月付1,399元，即享行動上網吃到飽、最大網內免費講、全國最多CHT Wi-Fi熱點免費用，還有超多免費語音通話分鐘數優惠，最適合需要行動上網不間斷，常需以電話聯繫親友、洽公的客戶族群。超輕上網用量客戶或原3G 183型的客戶，「大4G購機方案」也貼心提供月付199型資費，優惠的免費語音用量較3G 183型多更多，還贈送免費上網用量，是升級4G的絕佳時機。此外，還可搭配「精采Hami包」優惠，每月只要99元，即享KKBOX、Hami Pass、Hami書城月讀包、Hami Video-電視、Hami Video-影劇、至尊股票機等超實用APP多選一優惠。今年夏天，就讓中華電信大4G豐富你的生活！