〈時評〉長庚是醫院？或是財團？

其實「長庚是醫院？或是財團？」這個命題是不成立的。因為長庚是財團的一部份，而這個財團是台塑大財團。台塑財團辦了一個叫做長庚醫院的醫院。而這個醫院的目的，應不是單純的濟世救人，而是利用醫院「免稅」的法令，同時在做財團彌利，藉由醫療行為收取利潤的工作。

當然，長庚醫院在王永慶創辦時，是比較有為台灣社會大眾服務、濟世救人的精神；然而在健保實施以後，長庚醫院在台塑集團這個大財團的經營之下，當然是越來越往營利的財團方向偏移。因此，目前長庚醫院正確的定位應該是「假借醫院的非營利的名目，而實際在做營利的醫院的經營」。

這一次長庚醫院急診科裁減人力引發集體辭職的事件，就是長庚醫院財團本質的最好說明。當然，後來決策委員會主委李石增及董事長王瑞慧到底是誰主導此事件。期間的是是非非，我們外人只能由媒體去分析，不容易看出誰是誰非。然而這些都不重要；重要的是「王家完全控制」的本質，會不會被政府及立法院立法強迫改變？以及接下來長庚醫院財團，會怎麼做？

我認為接下來在急診部這些人離職以後，尤其是衛福部開始介入管理之後，長庚立即會補足人力以達到第一級重症急診的醫學中心的標準。也就是說補足45人其中一半以上急診專科。因為如果不能達到這個標準，那麼健保給付降了一級，對長庚這個財團來講，那損失可就大了。因此在保護財團利益的大前題下，急診室這個小問題是遲早是會解決的。

這事件爆發的另外一個問題是，醫院的院長到底是什麼角色？照理說醫院裡面，醫師的任免最終應該是由院長直接下任免令的。然而在這個事件當中，院長完全沒有角色。而是董事長及決策委員會主委中間的互推皮球。由這裡我們也可以看出，院長只不過是個橡皮圖章罷了。

台塑財團不守法律其實不是新聞。無獨有偶，在雲林六輕的PM 2.5污染的議題當中，六輕的最高負責人台塑財團的總團長王永在，也一再的指責政府，意思就是說 PM 2.5抓得過於嚴苛。然而，PM 2.5的污染抓不嚴苛，造就了許多的癌症以及肺部功能受損的病患，也正好是台塑集團的另一個營利單位 長庚醫院的客戶群。一邊放毒、一邊解毒、生意興隆。就像中國小說白蛇傳裡面，白蛇原形夜間放毒、白天替人治病解毒。台塑集團真的是像白蛇一樣，是人？是妖？值得懷疑啊!!