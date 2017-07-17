7月17日台灣各報頭條速報

聯合報：台灣國際競圖氾濫引爆怒火 建築師抗議不平等條約

聯合報17日報導，台中市政府日前一件國際競圖標案「台中智慧營運中心」，規定國內建築師沒有單獨投標資格、須和國外建築師合作，不平等條約遭批「喪權辱國」，引發多位建築師聯名發律師函要求更正。台中市政府後來雖緊急更改標案，讓國內建築師取得單獨投標資格，風波卻持續在台灣建築界發酵。



中國時報：110選手已報名個人賽 世大運大陸隊不缺席



中國時報17日報導，大陸隊不缺席8月19日開幕的台北世界大學運動會！兩岸關係緊張，大陸隊在5月初決定放棄世大運團體賽，但在台北市長柯文哲提出「兩岸一家親」等論述後，不僅順利赴上海參加雙城論壇，台北世大運組委會昨證實，大陸代表隊已替180位隊職員報名個人賽事，包括110位選手，且仍在持續報名中，總參賽人數可望再增加。



蘋果日報：賓士撞殺 買家慘死 狠男賣不成手機 竟要友人「撞死他」



蘋果日報17日報導，新北巿一名男子昨和賣家相約在樹林區，要以兩千元價格買下對方一支hTC M8中古手機，但面交時雙方為了「先交錢還是先看貨？」吵得不歡而散，稍後兩方在路口不期而遇，男子騎機車掏出道具槍朝賓士車上的賣家比劃、開了一槍空包彈，引發賣家不爽，竟要駕車友人「撞死他！」男子趕緊收槍加速逃逸，但賓士車一路猛追，從後方衝撞機車，導致男子摔車不治，賓士車上三人雖辯稱：「因對方開槍挑釁，才會衝撞機車防衛。」但警方訊後仍將三人依殺人罪送辦。



自由時報：迎雙北 拒中桃 中國學術活動也搞分化



自由時報17日報導，中國再出手打壓台灣，染指單純學術研討會。「海峽兩岸都市交通學術研討會」21日將在上海舉行，台灣受邀的四都中，民進黨執政的台中市及桃園市突然被中國「封殺」、無法參加，非民進黨執政的台北市、新北市則放行。桃園市長鄭文燦昨批說，中國採取「藍綠有別」的作法分化台灣，只會更引發台灣人民的反擊；台中市交通局長王義川除批中國透過學術活動分化台灣外，也宣布中市將終止明年承辦上述研討會的籌備工作。