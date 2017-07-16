7月16日台灣各報頭條速報

聯合報》解嚴30年 蔡總統：終結藍綠惡鬥



（中央社網站）聯合報16日報導，我國1987年7月15日解除戒嚴，昨天滿30年，蔡英文總統在臉書發表「向台灣人民致敬：寫在解嚴30週年」，希望有一天，台灣的所有政黨，都能站在以台灣主體性的立場，思考國家的未來，「終結藍綠惡鬥」。



中國時報》北車防災中心難產 中央卸責北市？柯P嗆宰王國材



（中央社網站）中國時報16日報導，為了台北車站防災中心設置太慢，台北市長柯文哲昨又槓上中央，火力全開先批「換了蔡政府也沒比馬（政府）好」，並揚言「要把王國材（交通部政次）給宰了」。王反批柯，「這個人很「ㄏㄨㄢ」（台語不講理），咬人也要咬對對象！」



蘋果日報》愛國冒險家 加州墜機亡



（中央社網站）蘋果日報16日報導，旅居美國的台灣飛行冒險家應天華，前天駕駛印有我國國徽的仿空軍「介壽號」教練機，在加州一處機場起飛不久，疑因機械問題墜毀，應天華不幸遇難。他自龍華科技大學（前龍華工專）畢業，與《看見台灣》已故導演齊柏林為校友，曾創下首位華人駕單引擎機環球航行紀錄。我外館表示，應天華每年在加州蒙特利市慶祝雙十國慶時，與其他僑胞駕「介壽號」編隊飛越現場，愛國情操令人感念。



自由時報》搶救刑警荒：專心辦案免雜務



（中央社網站）自由時報16日報導，改造成專業的刑事幹才！過去讓黑道望而生畏的「刑事伯」，現今常被認為「當小弟打雜」辛苦又沒尊嚴，新人不要幹，現職刑警又紛紛求去，警政署決展開搶救行動，第一步就是免除刑警巡邏、擴大臨檢及酒駕蒐證等不屬刑警專業的勤務，並放寬偵辦刑案公文時效，希望重新點燃刑警的辦案熱情，回復昔日「刑事伯」榮耀。