劉曉波遺體今火化  告別式「好友」身份遭質疑

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）諾貝爾和平獎得主劉曉波13日傍晚因肝癌去世，瀋陽市府今(15)日舉行記者會，指根據家屬意願以及北方風俗，遺體已於今早火化，並進行簡短告別式，但遭劉曉波友人踢爆，告別式中並無他們所知的任何「劉曉波生前好友」。

香港明報與香港電台報導，瀋陽市政府發言人表示，「按劉曉波家屬的意願及風俗」，告別式及火化在瀋陽溫南區殯儀館舉行，儀式於今早上午6時30分開始。

發言人稱，劉霞出席告別式時情緒低落，由弟弟劉暉摻扶，劉曉波哥哥劉曉光及弟弟劉曉暄，及多名劉曉波生前好友，都有出席告別儀式，他們向劉曉波遺體三鞠躬，遺體之後按家屬意願火化，工作人員隨後將骨灰盒捧出來，劉霞將骨灰盒緊緊抱在懷中。

瀋陽官方在下午舉行記者會說明流程，劉霞因身體不適沒有出席，由劉曉波兄長劉曉光作為代表，劉曉光在記者會上表示，「感謝黨和政府」按照家屬心願辦理後事，更稱許當局「照顧周到、非常完美」，完全出乎他的意料。

劉曉光還說，官方整合了世界頂尖的醫療專家、權威進行治療，「這個只有在我們中國才能實現」，體現了國家社會主義的優越性，而在整個救治過程與後事，都是由他和劉霞共同決定，政府則依照他們的要求「圓滿兌現」。

但在主持人宣布記者會結束時，現場數名記者大喊「提問呢」、「發布會怎麼不能提問」、「全世界都在看」，此時主持人表情凝重面露尷尬，快步離開會場。

劉曉波好友、中國異議人士莫之許後續在臉書上寫道，官方所釋出的一張照片中，出現數名所謂的「劉家親友」，但「這張圖片裡，沒有一個是劉曉波和劉霞的朋友。」

港媒《香港01》致電詢問莫之許，莫說，雖然不能斷定照片中人士是否為劉家後代，但據他所知，除了劉霞姐弟、劉曉波兩位兄弟及其妻子共六人外，不但沒有所謂的好友在現場，甚至可能還有中國國保警察在其中。

另一名友人胡佳則表示，目前一眾友人沒有收到有關告別儀式的通知，也無法聯絡上劉霞，而劉曉波的朋友如溫克堅和野渡都在各自的地方受到了警方的威脅及壓力，都沒有真正的好朋友出現在今天早上的遺體告別現場。

中國人權民運信息中心將照片傳給其他劉曉波家屬確認，認為站在一旁的「生前好友」可能只是醫師、護士及其他認識劉曉波不太久的人。

中國人權民運信息中心指出，當局不讓劉霞等親屬同外界通訊的原因，是因為家屬想將劉曉波遺體存放7天過了「頭七」再火化，但當局以各種理由逼家屬同意在今早匆匆火化。

目前有家屬被逼為劉曉波舉行海葬的可能性，主要是中國當局不想讓劉曉波有墓地而成為聚集悼念地點，該中心緊急呼籲各國政府及團體向中國施壓，讓家屬保存骨灰。