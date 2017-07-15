一趟美國公路旅行 外來移民的危險禁區

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）偌大的美國土地有上百萬條公路橫貫，「公路旅行」一直是西部電影熱愛的主題，無論是描寫冒險旅程或浪漫邂逅，總能演繹出獨特的美國風情，但事實上，在公路上演的故事不只有冒險與愛情，還存在許多外來移民的血淚。

美媒Quartz報導，美國的「南亞裔美國人數位檔案館」(South Asian American Digital Archive，SAADA)這週為了慶祝建館9週年，特地發起「公路旅行計畫」(Road Trips Project)，挑選早期組成美國外來種族的南亞裔移民為主題，蒐集南亞裔民眾旅行全美公路的照片與故事，重新訴說這群容易被遺忘的族群，他們所代表的美國歷史。

「來一趟公路旅行」就像是美國人的人生大事或慶祝儀式，手上握著方向盤、駕駛輪胎，好像在向全世界宣告，自己已經擁有駕馭廣闊風景與身分認同的主控權。

但現實生活中，這趟自由隨性與安全的公路旅程，卻非人人都能享有，攤開歷史會發現，許多地區因政策或實際經驗，常被視作有色人種的「禁區」，例如在「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)實施的種族隔離期間，黑人都必須隨身攜帶著「綠本子」，這是一本旅遊地圖教他們避開一些可能遭致人身傷害的危險區域；儘管法令修改後，在部份地區開車對黑人來說仍然是件可怕的事。

其他外來移民也有類似經歷，無論合法與否，他們開車駕駛在公路上的風險很高，從1990年代開始，對南亞裔移民的暴力行為就從不間斷，即使到2017年的今天，仍有亞裔民眾在酒吧或開車路上被射殺，只因有人覺得「他們不屬於美國」。

目前為止，SAADA已蒐集到50份故事和資料，來自各個國族群、宗教、年齡、性別與法律地位，南亞裔民眾替這些公路故事增添萬種風情。

例如在旅程中帶上蒸米漿糕、油炸馬鈴薯餅、酸辣醬三明治、瑪沙拉馬鈴薯等印度點心，在美製露營車旁野餐、唱著印度歌謠；也有人分享人生看見的第一場雪，尼加拉瓜大瀑布旁的夜晚燈光，以及大峽谷的壯麗。

Chhanda Bewtra與先生於1974年到美國，隔年買了一輛二手車開始他們的第一次公路旅行，圖為南達科他州的公路上，她先生正在修理車子。(圖片來源：SAADA)

Radhika Balakrishnan和他家人在1972年7月從芝加哥到奧蘭多進行公路旅行，圖為他父母、兩個兄弟和親戚。(圖片來源：SAADA)

在這些故事裡，Veena Mandrekar回想起她父母在某座小鎮遍尋不著願意接待的旅店，她說，「這是我們唯一一次感到像是外來者」；Omar Tiwana則描述自己在退休後搬到德州的憂慮，「我一直告訴自己『這裡是美國』，有憲法保障給每個公民旅遊和居住的自由，包括亞裔美國人」，為了確保自己能安全生活，他甚至還觀察了好一陣子才做決定。

1995年夏天，16歲的Odessa Despot穿著寬鬆的牛仔褲、哥倫比亞夾克和Timberland靴子隨父母從紐約來到波士頓的普利茅斯移民村(Plimoth Plantation)，這座仿1627年移民者居住的村莊興建而成的小鎮，還興建了一艘與當年搭載移民者抵達美東、與五月花號船隻同尺寸的「五月花二號」(Mayflower II)，Despot就與妹妹及父親在五月花二號前拍照留念。

Despot回顧著這些照片，提醒了她這段旅程的意義，也代表著「成為美國人」的一哩路，她父母低估了獲取美國公民權的耗時費力與艱辛，許多人也是一樣，他們看到了美國生活的美好承諾，卻總是不與現實相符。

成為美國人的這段路，同時也意味著原始身份的改變，她父母堅持著小孩應該除去原先加勒比海上千里達島(Trinidad)的口音、應該聽著牛仔鄉村音樂、應該要開著美國製的道奇汽車(Dodge)來趟公路旅行，這些歷程與身分認同的轉變即使當Despot成為美國公民，還是存在著疑惑與不解。

然而，SAADA發起計畫的目的就是讓人們從外來移民的角度，重塑對公路旅行的想像，執行主管Samip Mallick說道，「有色人種或亞裔民眾的公路旅行其實是勇敢的行為」，「也是透過旅行全美來證明，這個國家也屬於每一個人。」

橫越在美國公路的故事，代表著對自由的嚮往，也有著恐懼或未知，南亞裔移民的照片在不同角度重新定義了美國的一段段歷史。