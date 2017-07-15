美眾院通過國防授權法 府：強化自我防衛

美國聯邦眾議院全院會議今天通過「2018財政年度國防授權法」，總統府發言人林鶴明說，感謝美國國會對台灣國防安全與台美安全關係的重視，台灣會持續強化自我防衛能力。

總統府發言人林鶴明說，感謝美國國會對台灣國防安全與台美安全關係的重視。「我們會持續重視國防投資，強化自我防衛能力，並與美國等友人保持密切溝通，確保區域和平與穩定」。

美國聯邦眾院全院會議今天通過「2018財政年度國防授權法」，有關台美軍艦互訪停靠，眾院全數通過要求行政部門提交評估報告，寫入眾院版的國防授權法法案。



眾院全院會議今天晚間是以344票同意、81票反對，通過眾院版的2018財政年度國防授權法（FY2018NDAA），有關台灣的上述兩項修正案，則在全院無異議通過。



關於軍艦互訪停靠的條文內容，和參院軍事委員會通過的版本內容大致相同；不同的是，參院軍事委員會通過的版本是國會表達意見（sense），而眾院全院通過的版本是要求國防部長提交報告。



關於台美軍艦停靠互訪的部分，是由共和黨籍眾議員沃克（Mark Walker）提出，和參院的版本一樣，修正案也是要求國防部長在明年9月1日以前，向眾院相關委員會提交美國軍艦訪問並停泊台灣港口的可行性評估報告；同時，也要提交美國接受台灣軍艦停泊夏威夷及關島的可行性報告。



眾院版本是以修正案的方式在全院通過，這是編號H.R.2810的2018財政年度NDAA的一部份，而正式法案條款編號還有待眾院公布。



參院軍事委員會日前通過的2018財政年度NDAA草案，目前仍在參院全院會議待審，是草案編號為S1519，在第1270章節中寫到關於美台軍艦互訪停靠的相關內容。



按美國立法程序，兩院各自通過的法律案若在文字上有不同，需協調出一致版本；待一致版本在兩院都通過後，交白宮由總統川普簽署，就正式生效。