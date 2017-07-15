洛杉磯失事小飛機印有國徽  證實為台灣飛行家應天華

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）美國洛杉磯艾爾蒙地當地時間14日，一架印有中華民國國徽的小飛機失事墜毀、1名飛行員死亡，警方證實死者就是來自台灣、熱愛飛行的應天華。

美國時間14日上午，一架漆有中華民國國徽的PL-2單發動機初級教練機從美國洛杉磯郡艾爾蒙地的聖蓋博山谷(San Gabriel Valley)機場19號跑道起飛時，墜毀在機場內。

美國華人飛行協會會長卜君力證實，不幸罹難的飛行員是來自台灣的應天華。

卜君力接受中央社記者電話採訪時表示，一早接獲通知就趕往機場處理這起不幸意外，目前初步調查已告一段落，應天華的遺體暫放在法醫處，待完成相驗後家屬才可領回。

卜君力說，熱愛飛行的應天華63歲，曾花了相當心力尋找中華民國空軍除役的介壽號教練機，希望能珍藏，多年前聽聞美國有位飛行同好擁有與介壽號相仿的PL-2機，隨即購入並自己動手改為與介壽號相同的塗裝外觀，機身編號5858也是他自己漆的。

擁有2000小時以上飛行時數的應天華，自2011年起即自發性駕機編隊，與多位美國華人飛行協會會員駕駛漆著中華民國國徽的小飛機，參與在蒙特瑞公園市(Monterey Park)舉行的雙十國慶活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處得知應天華不幸的消息後，深感震驚與悲慟，表示他的付出增加國慶慶祝活動的熱烈氣氛，並已透過管道向應天華家屬表達哀悼慰問之意，並將與僑界合作，提供所需協助與關懷。

應天華與已故導演齊柏林同為龍華科技大學校友(改制前為龍華工專)，連續失去兩位傑出校友，校長葛自祥受訪時難掩哀痛與惋惜。

葛自祥表示，應天華真的是位「夢想家」，還在學校念書時就對研製飛機有濃厚興趣，每天跑圖書館做研究，還不到20歲的年紀，就勇敢向學校創辦人孫法民提出計畫，孫法民聽完後隔天就給了他200萬元支票自製螺旋槳飛機。

受限於當年台灣的政經環境，不太允許民間自造飛行器，應天華畢業後就到美國念書、創業，仍利用工作之餘學習飛航，2010年他帶著妻子，駕駛單引擎飛機完成環遊世界的創舉，是全球首位駕駛單發動機小型飛機完成環球飛行壯舉的華人。

葛自祥表示，6年前、40週年校慶時，應天華捐贈1,000萬元給學校成立「XO(Extraordinary)圓夢基金」，當時應天華表示尊重學校運用方式，但唯一的條件就是不要以學生的課業成績為標準，希望能幫助有夢想、有企圖心的、有企劃能力的學生。

接連失去兩位傑出校友，葛自祥感嘆，才剛參加完齊柏林的告別式，又聽到應天華不幸墜機身亡的消息，讓學校難以接受，董事會已經同意設置「齊柏林獎學金」、「應天華獎學金」紀念兩位校友。