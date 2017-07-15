農委會預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖野生動物種類」

(台灣英文新聞 / 生活組 報導) 林務局14日表示，行政院農業委員會依野生動保育法第55條規定，預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖野生動物種類」，增列瑤山鱷蜥等581種人工繁殖種類。預告期間自即日起至2017年7月19日止，各界如有修正建議，還有有關物種的原產地保護狀況、國內人工繁殖技術、逸出後國內環境存活狀況、危及人類生命健康及生態環境危害等評估資料並電郵至林務局。

林務局說明，這次預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖野生動物種類」，係參考國內「保育類野生動物名錄」、華盛頓公約(簡稱CITES)附錄物種，並依野生動物保育法立法目的，以管理野生族群為原則，將野生族群數量稀少或瀕臨滅絕、盜獵嚴重、危及人類生命財產及生態環境危害、具重要或法定人畜共通傳染病之不適合飼養繁殖之物種納入管理，如食蛇龜、瑤山鱷蜥、曲紋唇魚等；另將CITES附錄一可商業利用物種且其人工繁殖場經CITES秘書處認可者，予以排除於野保法第55名錄，如紫藍金鋼鸚鵡等。

林務局說，人工繁殖之野生動物種類列入第55條公告者，其管理將適用野保法。列入第55條公告者，且屬第4條名錄種類，視為保育類野生動物，民眾需依第31條規定至地方政府辦理登記備查，非基於教育或學術研究目的，並經主管機關同意，不得再行繁殖。若非屬第4條名錄種類，則視為一般類野生動物，無需登記備查。其他資訊含詳細名錄、法規適用流程及修正建議表單，請至林務局自然保育網查詢。