7月15日台灣各報頭條速報

聯合報：旅行業爭取4週變行工時被打回票 旅遊團費喊漲3成



聯合報15日報導，因應一例一休實施後的衝擊，旅遊產業爭取納入四週變形工時，但月初遭勞動部打回票。北中南旅遊業昨聯合召開記者會，呼籲別讓不合時宜勞動法規扼殺旅遊品質，估算勞工新制恐讓人事成本增加2到3倍，團費也可能連帶調漲2到3成；勞動部昨回應納入四週變形工時「完全沒空間」，但建議可申請責任制。



中國時報：民進黨黨意高於民意前瞻預算粗糙護航 強行付委債留子孫



中國時報15日報導，立院臨時會昨續處理「前瞻基礎建設特別預算案」，藍綠立委爆發砸椅、丟水球等激烈衝突，最後民進黨團挾人數優勢表決通過，讓行政院長林全無需口頭報告、備詢，下週一交付委員會審查。國民黨團怒嗆立法院長蘇嘉全違反《立法院職權行使法》，要將蘇移送紀律委員會，並揚言讓立院永無寧日。



蘋果日報：李石增自爆代罪羔羊 王瑞慧上火線反擊



蘋果日報15日報導，長庚醫院亂鬥，上演名醫對槓大老闆戲碼！長庚急診醫師上月底爆離職潮，院方指該院決策委員會前主委李石增為此引咎請辭，他昨上午首度公開反擊，宣稱是該院董事長王瑞慧堅持免職2名急診主管，事件才爆發，他只是代罪羔羊，但此說法昨下午又被王全盤否認。針對長庚爭議，衛福部指，已要求院方下週五前提交完整說明，若有問題，「絕對依法行政」，若觸法嚴重恐使該院降級，長庚名譽將蒙受最大創傷；民眾則擔心「長庚好亂」、「好醫生會不會走光」。



自由時報：宣誓踩痛中國紅線 港4泛民派議員資格遭撤銷



自由時報15日報導，香港高等法院14日裁定，4名泛民主派立法會議員羅冠聰、梁國雄、劉小麗與姚松炎在去年10月的宣誓就任儀式中，由於沒有真誠宣讀誓詞，因此宣誓無效，4人喪失議員資格。4人隨後表示將上訴。這項判決意味泛民主派陣營在立法會中將失守3分之1的關鍵席次，不再握有足以封鎖親北京政改議案的否決票數，不僅重創香港反建制力量，也必然對香港的政治言論引發寒蟬效應，令人忌憚公開挑戰中國政府。