紀博偉主任：9月單站業餘賽 要讓世界認識台灣«單車王國»

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 法國在台協會今(14)日在台北舉辦國慶宴會，親民黨主席宋楚瑜、外交部政務次長吳志中、各駐台使節及各市代表，共計400位貴賓與會祝賀「法國生日快樂」，法國在台協會紀博偉主任也宣布台灣將首度舉辦自行車單站業餘賽的消息。

紀博偉主任說，台灣在今(2017)年9月將首度舉辦自行車單站業餘賽，而成績最好的選手將在明(2018)年前往法國和眾多好手一同參加環法賽的單站業餘挑戰賽。

這是第一次在臺灣舉行自行車單站業餘賽，也將讓全世界認識台灣「單車王國」、台灣傑出運動員與台灣美麗風景的時刻。

紀博偉主任說，今年9月的單站業餘賽將第一次在臺灣舉行。 (照片由台灣英文新聞提供)

紀博偉主任表示，環法自行車賽創立於1903年，是一個傳奇性的競賽，而選手們翻山越嶺，挑戰極限與耐力，也為百年來的賽事流傳了許多故事，進而成了法國歷史的一部份。

他說，這段歷史是來自全世界的英雄好漢一起寫下來的，他們除了帶來磊落的運動精神和傑出風範，同時也展現可貴的團結與相互尊重的價值，「這也是為何我們把環法自行車賽作爲今年國慶的主題。」

法國在台協會紀博偉主任(左)、外交部吳志中政務次長 (中)、親民黨主席宋楚瑜 (右) 共同舉杯祝賀法國生日快樂! (照片由台灣英文新聞提供)

吳志中政務次長致詞時說，台法之間的友誼建立於人權及對民主價值之尊重，以及雙方共享的信念、世界和平與保護地球的共同目標之上，這份友誼經由雙方在相輔相成的經貿、科學、科技方面之協同合作，以及密切頻繁的文化交流下蓬勃成長。

外交部吳志中政務次長 (左) 與 法國在台協會紀博偉主任(右) 一同舉杯祝法國生日快樂! (照片由台灣英文新聞提供)

紀博偉主任表示，法國新上任總統馬克宏先生不僅是法國史上最年輕的國家元首，他與衆不同的地方也在於，承諾深度改革經濟，立志讓法國脫胎換骨成爲一個「新創國家」，並且展現堅定意志，追求一個讓人感到自豪的法國與歐洲，並在全世界致力推動自由與民主，捍衛社會公平正義，以及對抗氣候變遷。

另外，馬克宏總統也為傑出的科技人才設立如法國科技簽證等機制以接待各國人才，以及吸引外國學者到法國來發展。

紀博偉主任向與會貴賓們和來自法國上百位代表團約定在2017臺北世大運見，並在2018年環法自行車單站挑戰賽，為台灣的冠軍鼓掌加油，同時期望，在今年9月接獲奧林匹克委員會宣佈巴黎2024年申奧成功的消息！

台北晶華酒店用籃白紅三色，將小巧可愛的點心製成法國國旗。 (照片由台灣英文新聞提供)

乳酪與煙勳肉。(照片由台灣英文新聞提供)