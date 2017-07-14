炎炎夏日 酷夏防暑3要訣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）還不到二十四節氣中的大暑，台北氣溫就屢屢創新高，呼籲獨居長者、年長者及心血管疾病患者應多補充水分，如出現心跳加速、頭痛、頭暈、噁心等症狀應設法降低體溫，但出現意識不清、昏迷等症狀應盡速就醫。

天氣日漸炎熱，為防範老年族群和心血管疾病患者出現中暑等不適狀況，北市政府衛生局特別提出「酷夏防暑」3要訣：「保持涼爽」、「補充水分」、「提高警覺」。並建議儘量避免早上10點至下午2點間從事戶外活動，或儘可能將活動安排在早晨或傍晚的時間。若需在高溫環境下進行戶外作業，更應留意防護措施，避免熱傷害，針對高溫氣候建議採取下列預防措施：

通風並保持涼爽：

儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。 室內加裝窗簾，避免陽光的直接照射。 關掉非必要的燈和電器設備，避免產生更多的熱氣提高室溫。 不可滯留在密閉的車內。

做好遮陽措施避免陽光直射：

戶外活動時可撐傘以避免陽光直接照射或戴遮陽帽減緩頭頸吸熱的不適感。 穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，可選擇透氣材質較佳的衣物。 可適量塗抹經衛生福利部核可之防曬乳，避免強烈陽光紫、紅外線所造成的皮膚傷害。

適時補充水分：

應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，建議戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水。 不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免使身體流失更多水分。 避免喝太過冰冷的水，以避免引起腸胃不適。

身體疑似出現熱傷害徵兆時該如何處置?