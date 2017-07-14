澎湖漁船遭陸船洗劫  財物損失20萬

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）澎湖一艘在七美西南113海浬外海域作業的漁船「進金和發二號」，昨(13)天中午傳出船隻遭劫持，後澄清是遭中方人員跳上船洗劫，刮財物近20萬元後離去，目前「進金和發二號」仍平安在海上作業。

行政院海岸巡防署海洋巡防總局表示，澎湖籍「進金和發2號」漁船昨天中午在澎湖七美西南方113浬，距中國大陸廣東汕頭56浬處，遭大陸漁船持刀搶劫後離去，過程約半小時。

海巡隊與家屬接獲46歲許文彬船長的求救電話，指稱漁船遭陸船挾持，但澎湖海巡隊事後澄清，人船沒有被挾持，只是「進」船遭對方登船持刀洗劫財物。

海巡人員獲漁船家屬通報後，13日下午6時15分抵達事發海域，澎湖海巡隊與「進」船會合，並與其他巡防艇共同追緝涉案陸船，但該中國鐵殼船不服我巡艇廣播示意停船要求，蛇行逃離，甚至揮刀作勢、作勢丟纜，我巡防艇過程中使用10發霰彈槍（低致命武器），今天上午5時許，仍被該中國鐵殼船逃進中國12浬領海，即不能再前進。

我巡艇只好透過兩岸共同打擊犯罪機制通報中方，由中方在清晨5時許，派中國海警船於汕頭外5浬處，攔下涉案鐵殼船，登檢查驗船上14人，並帶回訊問。

澎湖海巡隊副隊長林志明表示，整起事件由海巡署巡防總局一級開設並統籌指揮，但事故海域太遠，澎湖海巡隊光趕到現場就要6個小時，而遭劫的我漁船上除船長外，還有一名台籍幹部與五名外籍漁工，人員均安，也繼續留在七美西南方約113海浬處原地作業，財物損失約為20萬。