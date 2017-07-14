妊娠紋爬滿身？把握黃金期 借助醫美改善紋路

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）對於孕媽咪來說，懷孕不僅辛苦、危險，生產以後更可能面臨瘦不回來、贅肉橫生的窘況，以及原本光滑的肚子卻長出一條條有如哈密瓜般的妊娠紋，雖然外界常常美化為媽媽們幸福的證明，但絕大多數媽咪會因為斑駁的紋路而影響到自信。婦產科醫師建議，孕媽咪在妊娠期間可以藉由體重控制、勤擦妊娠霜等方式預防外，對於已經產生的紋路，在醫師診斷後，可考慮借助醫美儀器來改善紋路。

中山醫療社團法人中山醫院婦產科郭安妮醫師表示，門診臨床經驗中，超過五成的懷孕婦女會產生妊娠紋，形成的部位以腹部最多，其他如乳房周圍、臀部、大腿內側、膝蓋後方。造成妊娠紋的原因為，因皮膚拉扯速度過快，表皮的彈力纖維與膠原蛋白受到損傷或斷裂，形成初期會呈現寬窄不同、長短不一的粉紅色或紫紅色波浪狀花紋，常伴有輕微癢感與拉扯感，隨著時間則會留下白色或銀白色的萎縮皮膚線條，就如同哈密瓜紋一般，因此許多產後媽咪常自嘲有「哈密瓜肚」。

哈密瓜紋VS.妊娠紋比較圖。

妊娠紋的發生與否，無法預料，可能和遺傳體質有關，只能「預防重於治療」，提醒在懷孕初期，就應正視妊娠紋的預防，才能達到事半功倍的效果。而如何有效預防「哈密瓜紋」？郭安妮醫師最後建議「三要守則」：

一、要控制懷孕體重：懷孕過程體重增長控制於12至15公斤，體重增加的速度緩慢，可降低長妊娠紋的機率。。

二、要勤快按摩與塗抹妊娠霜：增加肌膚表皮濕潤度，補充纖維細胞營養，提高肚皮伸縮性，同時勤加按摩。

三、要均衡飲食、適度運動：肌膚保養的基本在於營養素的攝取，除了足量的蛋白質、脂肪、和醣類，維生素E有抗衰老作用，維生素A、B2也有助於皮膚光滑；適當地做一些溫和的運動，也能促進皮膚血液循環。

郭安妮醫師指出，已經出現的妊娠紋無法治癒，但可藉由醫學美容的方法淡化或縮小範圍，且產後1～3個月為治療最佳時機，可諮詢婦產科或皮膚科專科醫師，評估最適合自己需求的醫美儀器來改善妊娠紋。